СКА впервые с 2023 года обыграл «Спартак» в домашнем матче

Tекст: Дарья Григоренко

Дубль в составе победителей оформил Никита Недопекин, по шайбе забросили Василий Глотов, Рокко Гримальди, Скотт Уилсон, Сергей Сапего и Андрей Педан. У «Спартака» отличился Максим Комтуа, передает РИА «Новости».

Вратарь «Спартака» Артем Загидулин пропустил четыре шайбы после семи бросков и на 14-й минуте был заменен на Евгения Волохина.

СКА прервал серию из шести поражений в противостоянии со «Спартаком». Последний раз армейцы обыгрывали «красно-белых» в основное время 25 октября 2024 года, а дома одержали победу впервые с 23 ноября 2023 года.

«Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 30 очками. СКА поднялся на седьмую строчку (25). В следующем матче петербуржцы примут московское «Динамо» 11 ноября, «Спартак» на следующий день сыграет с хабаровским «Амуром».

В другом матче московский ЦСКА дома выиграл у новосибирской «Сибири» со счетом 4:1.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ярославский «Локомотив» нанес поражение московскому «Спартаку» со счетом 4:1.

В прошлом месяце «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 2:0.

