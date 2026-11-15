Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Российские рапиристы завоевали серебро на этапе Кубка мира
Сборная России по рапире взяла серебро этапа Кубка мира в Болгарии
Мужская сборная России по рапире стала серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию в болгарском Пловдиве.
В финале командного турнира российские спортсмены уступили сборной Италии со счетом 27:45, передает РИА «Новости».
В составе национальной команды выступали Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Егор Баранников и Павел Пузанков.
Этап Кубка мира в Пловдиве завершился 15 ноября командными соревнованиями. Россияне выступали на турнире с национальной символикой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский рапирист Бородачев завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Пловдиве. Российский саблист Граудынь завоевал серебро этапа Кубка мира в Каире.
Российская спортсменка Ульяна Белых выиграла золото в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.