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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    13 ноября 2026, 21:25 • Новости дня

    ВВС США испытали сброс вооружения с новейшего бомбардировщика B-21 Raider

    Tекст: Вера Басилая

    Министр военно-воздушных сил США Трой Мейнк сообщил об успешном испытании сброса вооружения с перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

    ВВС США на прошлой неделе провели испытания по сбросу вооружения с перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского военного ведомства.

    Успешное применение боеприпасов позволило перевести программу создания самолета из стадии летных испытаний в статус проверки возможностей полноценной боевой платформы.

    Мейнк подчеркнул, что проведенные тесты подтвердили способность бомбардировщика оперативно интегрировать новые виды вооружения. В ведомстве добавили, что подготовке предшествовали тысячи часов виртуального моделирования для точного расчета траектории движения боеприпаса.

    B-21 Raider представляет собой стратегический бомбардировщик шестого поколения большой дальности, способный преодолевать современные системы противовоздушной обороны. В Пентагоне рассчитывают, что этот самолет станет основой будущей стратегической авиации страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце командование ВВС США начало изучать возможность оснащения бомбардировщиков B-21 Raider средствами воздушного боя.

    Вашингтон спланировал продлить эксплуатацию стратегических самолетов B-2 Spirit и B-1B Lancer.

    Весной кадры с испытаний по дозаправке в воздухе раскрыли особенности конструкции нового американского бомбардировщика.

    13 ноября 2026, 06:39 • Новости дня
    Axios: ВСУ провалили 100% миссий из-за ограничений Starshield
    Axios: ВСУ провалили 100% миссий из-за ограничений Starshield
    @ Joel Rivera-Camacho/Official Marine Corps Systems Command/dvidshub.net

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что американская военная спутниковая система связи Starshield систематически ограничена в скорости на всей линии фронта, что приводит к провалу военных миссий ВСУ.

    Зеленский заявил о масштабных перебоях в работе американской военной спутниковой связи Starshield, которая используется украинской армией для перехвата дронов, пишет Axios. По словам украинских чиновников, ограничения действуют три дня, из-за чего срываются все миссии беспилотников.

    «Украинские военные уже изучили ситуацию: это не случайные сбои, а систематические ограничения скорости. Мы пытаемся выяснить все обстоятельства совместно с американской стороной», – написал Зеленский в соцсети Х.

    Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник добавил, что система отключается при полете дронов на скорости выше 160 км в час.

    Зеленский отметил, что проблемы со связью начались незадолго до встречи посланников президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX назвала ложными заявления Зеленского об ограничениях работы спутниковой связи Starshield на Украине. Представители Демократической партии США заявили о намерении выяснить причины замедления работы системы. В октябре Маск распорядился ограничить скорость работы сети Starshield для украинских войск.

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    13 ноября 2026, 01:14 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала богатейших людей на Украине

    Мендель: Офицеры мобилизации стали богатейшими людьми на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ответственные за мобилизацию офицеры стали самыми богатыми людьми на Украине благодаря взяткам.

    Самыми богатыми людьми на Украине оказались офицеры, причастные к процессу мобилизации в стране, передает ТАСС.

    «Офицеры, ответственные за мобилизацию, благодаря взяткам к настоящему моменту входят в число самых богатых людей Украины», – сказала Мендель в беседе с основательницей немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сарой Вагенкнехт и сопредседателем объединения Фабио Де Мази.

    По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, размер взяток за уклонение от службы может достигать 30 тыс. долларов с одного человека. Видеозапись разговора политиков была опубликована на видеохостинге YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Украины сообщил об ужесточении условий бронирования сотрудников предприятий от мобилизации. В сентябре Мендель оценила объем коррупции при уклонении от мобилизации в 5 млрд долларов. Она также сравнила политику украинского руководства с действиями нацистской Германии.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    12 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Отчитавший шефа Пентагона за смех солдат получил медаль

    Шеф Пентагона Хегсет вручил медаль сделавшему ему замечание за смех караульному

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны США Пит Хегсет вручил медаль «За похвальную службу» караульному, который ранее сделал замечание ему и советникам за смех у Могилы Неизвестного Солдата.

    Караульный Армии США получил награду после того, как отчитал Хегсета и группу старших советников за разговоры возле мемориала после завершения церемонии ко Дню ветеранов, передает РИА «Новости».

    «Мы любим солдат. Мы любим стандарты. Отличная работа, специалист. Так держать, патриоты», – написал Хегсет, опубликовав фотографии с церемонии награждения военного.

    Солдата удостоили медали «За похвальную службу». Могила Неизвестного Солдата считается одним из самых священных воинских мемориалов США, почетный караул дежурит там круглосуточно при любой погоде с 1948 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский военный часовой сделал выговор министру обороны США Питу Хегсету за смех возле Могилы Неизвестного Солдата.

    Летом шеф Пентагона грубо выругался на мемориальной церемонии в честь покойного сенатора.

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    13 ноября 2026, 03:27 • Новости дня
    Генерал Ртищев рассказал об аэрозольном прикрытии войск от дронов в зоне СВО

    Генерал Ртищев сообщил об аэрозольном прикрытии войск от дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэрозольное прикрытие обеспечивает безопасность военнослужащих и техники от беспилотников в зоне спецоперации, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев в день 108-летия со дня создания химической службы Красной Армии.

    В условиях активного применения противником беспилотных средств аэрозольное прикрытие играет значимую роль для сохранения техники и материальных средств, рассказал Ртищев в интервью «Красной звезде».

    «Наши научно-исследовательские организации совместно с предприятиями промышленности создают комплект средств дистанционного управления рубежами аэрозольного противодействия и новые мультиспектральные составы для постановки аэрозольных завес – эффективные не только в видимом, но и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах спектра электромагнитного излучения. Проще говоря, завесу, которая скрывает войска и от глаза, и от тепловизора, и от радара», – рассказал генерал.

    Он добавил, что сейчас ведутся разработки наземных робототехнических комплексов. Они предназначены для решения задач по аэрозольному противодействию, нанесению огневого поражения реактивными пехотными огнеметами, а также для радиационной, химической и биологической разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ртищев сообщил об увеличении интенсивности атак ВСУ на критически важные объекты Запорожской АЭС. Сеткометы защитили российских штурмовиков при освобождении села под Харьковом.

    В феврале в зоне СВО для защиты техники от дронов-камикадзе начали применять сеть «Дарвин 3М».

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    13 ноября 2026, 06:10 • Новости дня
    В России запатентовали преграду для защиты аэродромов от беспилотников

    Российское предприятие запатентовало колесную преграду для защиты аэродромов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское предприятие «Барометр» запатентовало специальную преграду на колесной платформе, предназначенную для защиты аэродромов и авиационной техники от атак беспилотников.

    Конструкция представляет собой металлический каркас с защитным покрытием из пакетов, каждый из которых содержит от трех до четырех металлических пластин, пишет ТАСС.

    «Предлагаемое в качестве полезной модели техническое решение относится к аэродромному оборудованию и предназначено для защиты как авиационной техники, так и обслуживающего ее персонала», – говорится в описании к патенту.

    Оборудование оснащено колесами для перемещения, которые закрыты специальными ограждающими панелями для защиты от внешнего воздействия. Преграда предусматривает два рабочих положения на разных высотах, при этом мобильные модули могут соединяться между собой в единую неразрывную защитную линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бойцы ЦСН «БАРС-Сармат» выстроили эшелонированную систему противовоздушной обороны для перехвата беспилотников в Донецкой Народной Республике.

    Также концерн «Алмаз-Антей» сообщил о создании компактной установки «Сокол» для оперативного выявления дронов.

    Кроме того, в России разработали защитно-улавливающую сеть «Дарвин» для борьбы с безэкипажными катерами.

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    13 ноября 2026, 03:07 • Новости дня
    Бундесвер приостановил использование дронов Quantum Systems после кибератаки

    FT: Бундесвер отказался от дронов Quantum Systems из-за кибератаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Германии приняли решение приостановить эксплуатацию беспилотников баварского оборонного стартапа Quantum Systems после выявленной кибератаки на инфраструктуру компании.

    Бундесвер принял меры предосторожности и отстранил беспилотники компании от участия в недавних военных учениях, пишет Financial Times.

    «По словам источников, это решение помешало компании – одному из самых успешных оборонных стартапов в Европе после раунда финансирования, в ходе которого ее оценили в 7 млрд евро в этом году – принять участие в недавних военных учениях», – пишет газета.

    Quantum сообщила клиентам, что вредоносный файл обновления распространялся через сервер системы наземного управления и планирования миссий QBase. В конце октября стартап выявил инцидент и заявил о нейтрализации угрозы ИТ-отделом в сотрудничестве с властями.

    В Бундесвере отказались комментировать ситуацию из соображений безопасности. Quantum Systems заявила, что не будет комментировать действия отдельных клиентов, добавив, что ее «парк оборудования работает». Компания не сообщила, кто, предположительно, стоит за атакой.

    В июле служба внутренней разведки ФРГ предупреждала о повышенном риске атак на предприятия оборонного сектора, поддерживающие Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Quantum Systems пообещала передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков. Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч.

    В 2025 году стартап увеличил выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    13 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый лично поехал улаживать бунт боевиков «Айдара»

    Главком ВСУ Драпатый приехал в полк «Айдар» из-за бунта бойцов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому пришлось лично прибыть в расположение 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) для разрешения конфликта с бойцами, отказавшимися принимать назначенного им командира.

    Военнослужащие полка выступили с критикой решения Драпатого, передали ему список собственных кандидатов на должность командира и заявили, что не намерены принимать назначенца, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Для разрешения конфликта главкому пришлось самому ехать в расположение нацистов и договариваться с ними», – сообщил собеседник агентства.

    Отмечается, что вместе с Драпатым на встречу прибыл недавно назначенный заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ полковник Шамиль Крутков. Источник добавил, что это первый случай на Украине, когда человек уровня главкома едет в расположение подразделения уровня полка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу боевики украинского полка «Айдар» направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира подразделения.

    В сентябре командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.

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    13 ноября 2026, 07:06 • Новости дня
    В России запустили производство комплексов «Скиф» с ИИ для дронов

    «Аквилон» запустил производство ИИ-комплексов «Скиф» для беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Научно-производственное предприятие «Аквилон» развернуло опытно-серийное производство бортового вычислительного комплекса «Скиф» с искусственным интеллектом для автономных беспилотников.

    Комплекс «Скиф» предназначен для установки на автономные дроны, а также на наземные и морские робототехнические платформы. Он обеспечивает управление, связь, навигацию и обработку видеопотока, передает ТАСС.

    В Центре беспилотных систем и технологий рассказали, что нейросетевые алгоритмы комплекса отвечают за детекцию, трекинг и сегментацию. Разработчик отмечает устойчивость комплекса к РЭБ, автономность без связи, резервированную навигацию и энергоэффективность.

    Ранее российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик самолетного типа «Сокол-3» для уничтожения целей ВСУ на днепропетровском направлении.

    В августе в зону СВО направили новейшую систему защиты от беспилотников «Поле-31».

    В том же месяце разработчики сообщили о способности обновленного комплекса «Набат v3» перехватывать аналоговые видеосигналы с беспилотников противника.

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    13 ноября 2026, 06:15 • Новости дня
    Белоусов поздравил с праздником службу защиты гостайны

    Белоусов поздравил службу защиты гостайны с годовщиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с годовщиной создания службы защиты государственной тайны Вооруженных сил, отметили в ведомстве.

    Глава Минобороны подчеркнул, что более века специалисты службы являются надежным щитом для важнейших данных России, сообщает Минобороны.

    В зоне проведения спецоперации сотрудники службы достойно и мужественно выполняют свою работу, приближая победу, добавил Белоусов.

    Министр поблагодарил их за добросовестную службу и пожелал успехов на благо Родины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем финансово-экономической службы Вооруженных сил.

    За два дня до этого он поздравил военнослужащих, ветеранов и работников предприятий с Днем военного связиста. Ранее министр направил поздравление военнослужащим, ветеранам и работникам оборонных предприятий с Днем танкиста.

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    13 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Группировка войск «Север» уничтожила две штурм-группы ВСУ в районе Хатнего

    Группировка «Север» уничтожила штурм-группы ВСУ в районе Хатнего

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения группировки «Север» продолжают наступательные действия, продвинувшись на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях, уничтожая живую силу и технику ВСУ.

    «В районе Хатнего вскрыто формирование двух штурмовых групп 475 ошп ВСУ. В результате комплексного огневого поражения обе группы уничтожены», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурмовики «Северян» на Липцовском направлении продвинулись южнее Алисовки и Высокой Яруги. За сутки общее продвижение составило до 200 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы наступают широким фронтом на юг от Бугаевки до Хатнего. За сутки продвижение составило до 800 м.

    В Черниговской области расчеты «Гераней» отработали по позициям 143 омбр ВСУ и 10 обр НГУ в районе населенных пунктов Жадово и Клюсы.

    В Сумской области штурмовые группы «Северян» продвинулись на 200 метров в районе Коренек, активно используя артиллерию и тяжелые огнеметные системы. По словам бойцов, ВСУ перебрасывают в регион резервы, в частности 29-ю бригаду, укомплектованную офицерами из резерва или снятыми с должностей.

    В Конотопе из-за перебоев с электричеством и водой администрация обратилась к военным за помощью, но получила отказ, узнали «Северяне», так как личный состав занят на передовых позициях и строительстве командных пунктов.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области. Штурмовики группы войск «Север» усилили давление на оборону ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Командир роты беспилотных систем с позывным Лесник сообщил об уничтожении 20 радиолокационных станций ВСУ в Харьковской области за месяц.

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    13 ноября 2026, 05:40 • Новости дня
    Экипаж «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ термобарическими снарядами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Опорный пункт ВСУ был уничтожен полным пакетом термобарических снарядов из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщило Минобороны.

    Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 11-го полка радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Запад» в ночное время нанес удар по позициям противника в зоне спецоперации на Украине.

    Опорный пункт украинских войск был поражен полным пакетом снарядов после пристрелочного выстрела, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    Во время выполнения боевой задачи огнеметную систему обнаружили вражеские дроны, после чего начался массированный налет авиации ВСУ. В ведомстве пояснили, что украинские военные попытались уничтожить «Солнцепек» с помощью FPV-дронов и беспилотников самолетного типа.

    Бойцы группы прикрытия своевременно отреагировали на угрозу и сбили четыре самолетных дрона и три FPV-беспилотника. В министерстве подчеркнули, что ликвидация опорного пункта позволила российским штурмовым подразделениям продвинуться на особо важном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Алексей Ртищев сообщил об обеспечении безопасности военнослужащих и техники от дронов в зоне СВО с помощью аэрозольного прикрытия.

    В прошлом месяце операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа и барражирующий боеприпас ВСУ в Харьковской области.

    Весной в Ростехе отметили гарантированное уничтожение капитальных сооружений противника термобарическими снарядами.

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    13 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Дортмундская «Боруссия» отказалась от спонсорства концерна Rheinmetall

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда прекратит спонсорское сотрудничество с германским оборонным концерном Rheinmetall из-за критики болельщиков, заявил глава правления ФК Карстен Крамер.

    Спонсорское соглашение между клубом и концерном, истекающее 30 июня 2027 года, продлено не будет. Решение об этом ФК и Rheinmetall приняли совместно, учитывая недовольство членов клуба и части фанатов, сообщает ТАСС.

    «Мы, разумеется, в курсе, что это сотрудничество было предметом споров с самого начала. Мы знакомы с критической позицией членов и части болельщиков», – заявил Крамер.

    Трехлетний контракт был подписан летом 2024 года, он приносит клубу около 10 млн евро ежегодно. Болельщики «Боруссии» критиковали соглашение, указывая на несовместимость продажи оружия с ценностями футбольного клуба. В ноябре 2024 года члены ФК на общем собрании проголосовали против продления контракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.

    Ранее стоимость акций немецкого оборонного концерна на европейских торгах упала более чем на 16% после второго за год снижения годовых прогнозов.

    До этого Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

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    12 ноября 2026, 21:56 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло десяти

    Собянин: Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло десяти

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти беспилотников, летевших в сторону столицы, общее число сбитых БПЛА достигло десяти.

    «Еще пять беспилотников сбиты силами ПВО Минобороны», – сообщил мэр в своем канале в Max.

    Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Общее число сбитых БПЛА достигло десяти.

    Ранее в четверг Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников.

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    13 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины

    Туск: Польша прекратит финансирование закупок американского оружия для Украины

    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Kai Taller / Arena Akcji/A/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша больше не будет вносить средства в программу НАТО по закупке американского вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Я сообщил генсеку (НАТО Марку Рютте), что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL – европейские деньги на американское оружие для Украины», – заявил Туск на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Польский премьер пояснил, что такое решение обусловлено высоким дефицитом бюджета и значительными расходами на оборону страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о намерении потратить 65 млрд долларов на закупку вооружений у США.

    В августе бывший министр обороны Мариуш Блащак исключил передачу американских ракет для систем ПВО Patriot на Украину.

    В июне Варшава отказалась снабжать украинскую армию военной техникой, приобретенной на средства Евросоюза.

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    13 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    США заявили о сбитии двух летевших в Бахрейн иранских беспилотников

    СЕНТКОМ: Американские военные отразили атаку иранских дронов на Бахрейн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

    «КСИР запустил два ударных беспилотника в сторону Бахрейна, оба были сбиты американскими военными, пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение на странице СЕНТКОМ в соцсети.

    Ранее воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили об успешном нанесении удара по радару армии США в Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами двух эсминцев США. Летом иранская армия сообщила об ударах беспилотников по военной базе Сахир в Бахрейне.

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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