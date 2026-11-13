Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.0 комментариев
Московские школьники завоевали шесть золотых медалей на олимпиаде по астрономии
Собянин: Шесть школьников из Москвы победили на олимпиаде по астрономии
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о победе шестерых столичных школьников на Открытой международной олимпиаде по астрономии.
Учащиеся решали задачи и выполняли расчеты на основе собственных наблюдений, сообщил Собянин в Max. Абсолютным победителем соревнований стал Николай Гамынин, набравший наибольшие баллы по итогам наблюдательного и блиц-туров.
В практическом туре лучшие результаты показали Максим Залеский и Евгений Мотков.
Золотых наград также были удостоены Иван Пругло, Яков Бахтияров и Михаил Лазарев. Всего в олимпиаде участвовали школьники из 14 стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичные учащиеся выиграли престижные награды на Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
Летом российские школьники получили главные награды на Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине.
Российские школьники завоевали четыре золотые медали на соревнованиях по математике в Шанхае.