Московские школьники завоевали шесть золотых медалей на олимпиаде по астрономии

Собянин: Шесть школьников из Москвы победили на олимпиаде по астрономии

Tекст: Денис Тельманов

Учащиеся решали задачи и выполняли расчеты на основе собственных наблюдений, сообщил Собянин в Max. Абсолютным победителем соревнований стал Николай Гамынин, набравший наибольшие баллы по итогам наблюдательного и блиц-туров.

В практическом туре лучшие результаты показали Максим Залеский и Евгений Мотков.

Золотых наград также были удостоены Иван Пругло, Яков Бахтияров и Михаил Лазарев. Всего в олимпиаде участвовали школьники из 14 стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичные учащиеся выиграли престижные награды на Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Летом российские школьники получили главные награды на Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине.

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на соревнованиях по математике в Шанхае.