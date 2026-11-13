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Сборка внедорожников Tank 400 началась в Калининграде
«Автотор» приступил к производству бензиновой версии Tank 400 в Калининграде
Калининградский завод «Автотор» начал производство третьей модели бренда Tank – бензиновой версии рамного внедорожника Tank 400, сообщили в пресс-службе концерна Great Wall Motors.
«В Калининграде началось производство рамного внедорожника Tank 400. На предприятии «Автотор» налажен выпуск бензиновой версии внедорожной модели», – говорится в сообщении пресс-службы концерна.
На первом этапе автомобили собирают на базе готовых сваренных и окрашенных кузовов. Внедорожник оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и девятиступенчатой коробкой передач.
В Great Wall Motors добавили, что автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации и оборудован зимним пакетом, включающим подогрев сидений, руля, стекол, зеркал и форсунок омывателя, а также бачком омывателя увеличенного объема.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к серийному производству обновленной версии внедорожника Niva Bronto.
В июне на предприятии «Автотор» стартовало локализованное производство внедорожников Tank 300.
В январе 2025 года в Калининграде началось производство рамных внедорожников BJ60.