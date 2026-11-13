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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    13 ноября 2026, 15:50 • Новости дня

    Концерт российского рэпера Scally Milano в Варшаве отменили из-за песни о Польше

    Wyborcza: Клуб в Варшаве отменил концерт Scally Milano из-за песни о Польше

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Варшавский клуб Opera Club отменил запланированный на начало декабря концерт российского рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) после запроса польских журналистов о текстах его песен, сообщает издание Wyborcza.

    Внимание прессы к творчеству исполнителя привлекла одна из читательниц. Она указала на композицию музыканта, вышедшую в 2021 году, в тексте которой содержится оскорбительная для жителей Польши строчка, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Wyborcza.

    «Клуб отменил концерт после того, как Wyborcza спросила, знают ли там трек, в котором артист сравнивает секс с изнасилованиями полек нацистами», – пишет издание.

    Выступление 24-летнего артиста в польской столице должно было состояться 4 декабря. Концерт в Варшаве был заявлен как первая остановка в его зарубежном туре, маршрут которого также включает Берлин, Прагу, Вену и Белград.

    В 2025 году у музыканта возникли проблемы с российскими правоохранительными органами. Дмитриеву пришлось принести публичные извинения, он также пообещал удалить из песен противоправную информацию. Летом 2025 года суд в Петербурге оштрафовал его на 482 доллара по статье о дискредитации российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце запланированное в Стамбуле выступление шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом в России) отменили под давлением турецких общественных деятелей из-за высказываний артиста.

    В апреле глава министерства иностранных дел Польши запретил Канье Уэсту въезд в страну.

    Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал рэпера Noize MC (признан в России иностранным агентом) на 602,6 доллара за дискредитацию российских Вооруженных сил.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    11 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    ФСБ: Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный агент польских спецслужб рассказал на видео ФСБ о выполнении заданий иностранного куратора по сбору информации о военных объектах в Балтийске Калининградской области.

    Агент польских спецслужб признался в выполнении заданий куратора по сбору информации о военных объектах в калининградском Балтийске, передает РИА «Новости».

    «Гражданин Российской Федерации установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польши, который давал задание по сбору информации о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации, находящихся в городе Балтийске», – рассказал задержанный на видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федеральная служба безопасности выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области. Правоохранительные органы задержали двух агентов, собиравших и передававших информацию о военнослужащих и объектах Минобороны России. Кроме того, задержанных интересовала социально-экономическая ситуация, а также миграционная и социальная политика в регионе.

    В прошлом месяце задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины признался в передаче куратору координат кораблей Черноморского флота.

    Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае готовившего подрыв объекта Министерства обороны гражданина России.

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    10 ноября 2026, 21:17 • Новости дня
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели музыкального критика Сергея Соседова после публикации видеозаписи с моментом его падения.

    В эфире программы на федеральном канале показали видеозапись, на которой зафиксирован момент падения музыкального критика Сергея Соседова. Участники передачи обратили внимание на расхождения версии следствия с кадрами и поставили выводы под сомнение, сообщает СК в Max.

    «Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В. В. представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и по озвученным в эфире доводам», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник криминалист Михаил Игнатов заявил об отсутствии криминального следа в смерти Сергея Соседова.

    В сентябре полиция подтвердила гибель Соседова в результате случайного падения с лестницы в гостинице.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти телеведущего.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 18:24 • Новости дня
    Полянский предостерег Польшу от «игры с огнем» на Балтике

    Полянский призвал Польшу не играть с огнем на Балтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Польше не следует играть с огнем, заявляя о притязаниях на Балтийское море и наращивая военный потенциал.

    Полянский прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Балтийское море становится польским. «Поэтому уж нашим польским коллегам точно не стоило бы играть с огнем, тем более что все предыдущие такие игры заканчивались для поляков весьма неудачно и болезненно», – приводит его слова ТАСС.

    Постпред напомнил, что нынешние границы Польши на берегах Балтийского моря стали результатом послевоенного устройства Европы. Он подчеркнул, что без усилий советского руководства длина польского побережья составляла бы всего 71 км с единственным морским портом Гдыней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал «быстрое завоевание польской Балтики».

    До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский созвал экстренное онлайн-совещание Совета государств Балтийского моря.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Балтика превращается в зону нестабильности.

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    10 ноября 2026, 19:01 • Новости дня
    Эксперт дал заключение о криминальном следе на видео падения Соседова

    Криминалист Игнатов назвал несчастным случаем смерть телеведущего Соседова

    Эксперт дал заключение о криминальном следе на видео падения Соседова
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Криминалист Михаил Игнатов после изучения видеозаписи последних минут жизни Сергея Соседова заявил об отсутствии криминального следа в смерти телеведущего.

    Кадры падения журналиста с лестницы ранее показал в своей программе Андрей Малахов. Смерть музыкального критика наступила в результате несчастного случая, пишет «Газета.Ru».

    «Объективно я не вижу криминального следа в видео. Нет никаких следов борьбы. Изначально было видно, что он еле поднимался. У него либо голова кружилась, либо плохо ему было. Это видно по манере его ходьбы, как он поднимался по лестнице на первом пролете. Затем остановка и внезапное падение. Вмешательства нет. Если бы были хоть какие-то подозрения, что его толкнули или что-то распылили в лицо, то сразу же возбудили бы уголовное дело. Установить подозреваемого легко», – заявил Игнатов.

    Специалист отверг версию об отравлении критика. Он отметил, что телеведущий давно жаловался на головокружения и сильные головные боли, из-за которых ему приходилось прерывать съемки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция подтвердила гибель Соседова в результате случайного падения с лестницы в гостинице.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти телеведущего.

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    11 ноября 2026, 16:24 • Новости дня
    Конфликтовавшие дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки на похоронах
    Конфликтовавшие дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки на похоронах
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга, находившиеся в многолетнем конфликте, взялись за руки на похоронах матери.

    Сестры проводили мать в последний путь, взявшись за руки и со слезами на глазах, передает РИА «Новости». Отпевание актрисы прошло в среду в храме Воскресения Словущего в Москве.

    Отношения Марии и Ольги оставались напряженными на протяжении многих лет. В 2024 году Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала о безуспешных попытках помирить дочерей. В 2025 году Мария публично говорила о судах с сестрой из-за наследия отца Василия Шукшина, а Ольга обвиняла старшую сестру в невнимании к матери.

    Незадолго до смерти актриса признавалась, что мечтала о примирении дочерей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной.

    Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября.

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    11 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу

    Захарова: МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам без крайней необходимости не посещать Польшу из-за деградации там общественной политической обстановки, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Мы вновь напоминаем о рекомендации министерства иностранных дел России российским гражданам без крайней необходимости воздержаться от поездок в Польшу. Общественная политическая обстановка там продолжает деградировать», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Она отметила, что находящимся в Польше россиянам при возникновении чрезвычайных ситуаций и необходимости экстренной помощи следует обращаться на горячую линию посольства России в Варшаве.

    Также Захарова сообщила, что российские дипломаты поддерживают связь с родственниками гражданки России, пострадавшей во время стрельбы в польском Кракове. По ее словам, состояние женщины стабильное, угрозы жизни нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье представитель российского посольства в Варшаве сообщил о стабильном состоянии россиянки, пострадавшей в результате стрельбы на Главной площади Кракова.

    Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о наличии граждан России среди погибших и раненых при стрельбе в Кракове.

    Посольство России в Польше подтвердило информацию о ранении российской гражданки в результате стрельбы на Главной рыночной площади в Кракове.

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    11 ноября 2026, 09:02 • Новости дня
    ФСБ пресекла работу агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области

    ФСБ: В Калининграде выявлена собиравшая данные о военных агентурная сеть Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила и локализовала агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области, собиравшую данные о российских военных объектах.

    Сеть собирала данные о российских военных объектах, а также информацию о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны два агента военной разведки и агентства внутренней безопасности Польши, передает РИА «Новости».

    Семерым гражданам Польши и трем гражданам России объявлены официальные предостережения о недопустимости госизмены и шпионажа.

    В отношении задержанных в Калининграде агентов Польши возбуждены дела о шпионаже по ст. 276 УК России, суд отправил их под стражу.

    Также за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Польши, шестерым закрыт въезд в Россию на длительный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Польша сообщила о намерении сформировать новую военную бригаду территориальной обороны на границе с Калининградской областью.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что попытки западных стран реализовать планы по блокаде Калининградской области приведут к катастрофе.

    Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже.

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    11 ноября 2026, 19:26 • Новости дня
    Сафронов объяснил отсутствие старшей дочери Федосеевой-Шукшиной на похоронах

    Сафронов: Дочь Федосеевой-Шукшиной не смогла выехать с Украины на похороны

    Tекст: Ольга Иванова

    Старшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия Воронина-Франсишку не смогла покинуть Украину, чтобы присутствовать на похоронах матери, сообщил художник Никас Сафронов.

    По словам Сафронова, при этом она намерена почтить память народной артистки РСФСР позднее, передает РИА «Новости». «Несчастный случай, что не получилось у нее выехать. Она пока не может, не смогла. Но у них были хорошие отношения, позже попытается приехать сто процентов», – сообщил художник.

    Всего у Федосеевой-Шукшиной три дочери от разных браков. Младшие, Мария и Ольга, появились на свет в 1967 и 1968 годах, когда актриса была замужем за писателем Василием Шукшиным.

    Старшая дочь Анастасия родилась в 1960 году в союзе с актером Вячеславом Ворониным. После расставания родителей девочка осталась жить с бабушкой, а через некоторое время переехала к отцу в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду дочери актрисы Мария и Ольга, находившиеся в многолетнем конфликте, взялись за руки на похоронах матери.

    Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября.

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    11 ноября 2026, 12:21 • Новости дня
    Спецслужбы Польши отказались комментировать задержание агентов в России

    Спецслужбы Польши отказались комментировать задержание своих агентов в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецслужбы Польши не стали комментировать задержание в России двух своих агентов, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Яцек Добжиньский.

    Спецслужбы Польши отказываются комментировать задержание в России двух своих агентов, передает РИА «Новости».

    «Как пресс-секретарь министра-координатора специальных служб я не комментирую материалы, размещаемые в Сети российскими спецслужбами», – отметил Добжиньский.

    Он выразил недовольство тем, что о задержании польских агентов было сообщено в День независимости Польши, который отмечается 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ФСБ сообщила о пресечении работы агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области.

    Задержанный агент на видео ФСБ рассказал о выполнении заданий иностранного куратора по сбору информации о военных объектах в Балтийске.

    В начале месяца министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк заявил о задержании россиянки и пятерых граждан Польши по подозрению в шпионаже.

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    10 ноября 2026, 20:05 • Новости дня
    Долина пожаловалась на частую грусть и непростой период в жизни

    Tекст: Денис Тельманов

    Народная артистка России Лариса Долина призналась, что в последнее время переживает непростой период и часто испытывает чувство грусти.

    Исполнительница рассказала о своем душевном состоянии во время презентации нового клипа певицы Елены Север, передает РИА «Новости». По словам народной артистки России, в последнее время она стала очень часто грустить.

    «Такое время переживаю сейчас, столько грусти», – сказала Долина.

    При этом певица отметила, что после просмотра новой видеоработы своей коллеги ее собственное настроение заметно улучшилось.

    До этого артистка обращала внимание на большое количество негатива в свой адрес. Из-за этого у нее даже возникло стойкое ощущение, будто недоброжелатели наслали на нее порчу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артистка запланировала взыскать компенсацию с сети «Бургер Кинг» для передачи средств на нужды спецоперации на Украине.

    В прошлом месяце юристы певицы начали круглосуточную проверку мемов и коллажей с ее участием на предмет оскорблений.

    В сентябре Долина сравнила себя с Марией Магдалиной из-за скандальной истории с продажей своей квартиры.

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    10 ноября 2026, 18:03 • Новости дня
    Блогер Лерчек рассказала об ухудшении зрения после химиотерапии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила об ухудшении самочувствия и зрения после повторной химиотерапии.

    «Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо. После химии… мало энергии, сонливость большая», – сказала Чекалина на видео, которое опубликовал в соцсетях отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

    Она также отметила, что ожидает разрешения на поездку в Китай для прохождения лечения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе блогер Валерия Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии.

    В прошлом месяце защита обратилась в суд с ходатайством о разрешении выезда Валерии Чекалиной в Китай для лечения. Блогер рассказала о прогрессировании рака желудка.

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    11 ноября 2026, 12:54 • Новости дня
    Песков констатировал отсутствие отношений России с Польшей и ЕС

    Песков: Отношения России с Польшей и ЕС фактически отсутствуют

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отношения Москвы с Варшавой и Брюсселем фактически отсутствуют, их трудно чем-либо усложнить, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Сложно сделать что-то, что может еще более усложнить отношения России с Польшей и с Евросоюзом, этих отношений фактически сейчас нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Так он прокомментировал вопрос о влиянии задержания польских агентов на двусторонние связи.

    В среду ФСБ сообщила о выявлении в Калининградской области агентурной сети польских спецслужб.

    Спецслужбы Польши отказались комментировать задержание своих агентов в России.

    В апреле Дмитрий Песков заявил о достижении минимальной точки в отношениях между Россией и Евросоюзом.

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    10 ноября 2026, 21:13 • Новости дня
    Мошенники пытались продать комику Сабурову въезд в Россию за 100 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мошенники предложили комику Нурлану Сабурову, которому ограничили въезд в Россию на 50 лет, вернуться в страну за 100 млн рублей, пишут СМИ.

    Представившиеся бывшим силовиком и посредницей обратились к менеджеру Сабурова, пообещав снять ограничения на въезд за взятку в 100 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    Первый транш мошенники получили в середине октября, после чего их разоблачили и задержали правоохранительные органы.

    В отношении вымогателей возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба запретила комику Нурлану Сабурову регистрировать новый бизнес в России до конца марта 2029 года.

    В октябре СМИ сообщили о заработке юмориста в России в размере минимум 6 млн рублей на сдаче своего дома в аренду после запрета на въезд.

    В феврале комику запретили въезд на территорию страны сроком на 50 лет.

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    11 ноября 2026, 18:10 • Новости дня
    Суд отказал основателю детского центра во взыскании 7,5 млн рублей с Кости Цзю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд отклонил иск основателя детского центра «Катюша» Игоря Козьякова к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю о взыскании почти 7,5 млн рублей за оказанные услуги.

    Суд в Москве отказал в удовлетворении иска к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю, передает РИА «Новости». Его подавал основатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков. Он требовал взыскать с экс-боксера почти 7,5 млн рублей.

    Как сообщила агентству адвокат Козьякова Ольга Карлова, защита спортсмена сослалась на истечение срока исковой давности, и суд с этим согласился. Представители Козьякова намерены обжаловать решение.

    Истец требовал взыскать с Цзю 4,3 млн рублей неосновательного обогащения, 3,071 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 79,5 тыс. рублей судебных расходов. Козьяков заявлял, что с мая 2019 по август 2022 года оказывал услуги двум детям боксера, включая тьюторство и доставку стройматериалов для дома в Крыму.

    В ноябре 2025 года по инициативе Цзю было заведено уголовное дело на Козьякова из-за невозвращенного долга в 7 млн рублей. Защита Козьякова называет эти отношения гражданско-правовыми. В 2022 году Цзю отсудил у бизнесмена 13,4 млн рублей, а Козьяков добился выплаты 2,162 млн рублей за услуги центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе основатель детского центра «Катюша» Игорь Козьяков обратился в суд для взыскания с Цзю крупной суммы за образовательные и транспортные услуги.

    В июле Игорю Козьякову инкриминировали присвоение одолженных Константином Цзю 7 млн рублей.

    Ранее правоохранительные органы начали расследование предполагаемого мошенничества в отношении бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу.

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    10 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Британского комика Уолльямса обвинили в сексуальных домогательствах

    Звезду «Маленькой Британии» Уолльямса обвинили в сексуальных домогательствах

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский комик и писатель Дэвид Уолльямс обвиняется в домогательствах на рабочем месте и склонении несовершеннолетних к сексуальным отношениям, сам он эти обвинения отрицает.

    Газета The Guardian и телеканал ITV опубликовали расследование в отношении британского комика Дэвида Уолльямса, обвинив его в сексуальных домогательствах. Ранее адвокаты актера пытались запретить публикацию из-за угрозы самоубийства их подзащитного.

    Высокий суд Англии и Уэльса в ноябре отклонил этот запрос, сославшись на необходимость соблюдения свободы слова. В заявлении Уолльямс выразил сожаление о своем поведении, однако подчеркнул, что законов не нарушал.

    Издательство HarperCollins заявило об отказе выпускать новые книги писателя. В период с 2012 по 2022 год Уолльямс являлся членом жюри шоу «Британия ищет таланты», а его книги изданы тиражом более 60 млн экземпляров, пишет The Independent.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе бывшего командира британского патрульного корабля осудили в Британии за домогательства к младшему офицеру.

    В прошлом месяце в Англии и Уэльсе полиция ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей вблизи школ.

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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