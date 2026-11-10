В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Корейский бизнесмен взял имя Юрий в честь Гагарина и выпустил стихи о России
В Республике Корея бывший глава подразделения LG Енгнам Ро, взявший русское имя Юрий в честь первого космонавта, выпустил сборник стихов о российской природе и людях.
Сборник на корейском языке под названием «Россия, где прошел ветер» вышел 30 октября, передает ТАСС. Как рассказал автор, на создание произведений его вдохновили природа, история и культура России, а также отношение граждан к памяти об участниках Великой Отечественной войны.
Особое место в творчестве корейского бизнесмена занимают стихи, посвященные Виктору Цою и Юрию Гагарину. Подвиг первого космонавта произвел на него такое впечатление, что в общении с российскими партнерами и друзьями он представляется Юрием.
В 2021–2025 годах Енгнам Ро возглавлял подразделение LG, а сейчас работает советником компании. Писать стихи он начал под впечатлением от творчества Расула Гамзатова, а на его восприятие России также повлияли произведения Льва Толстого, Федора Достоевского и Максима Горького.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе южнокорейская переводчица Ким Чжон А подарила президенту России Владимиру Путину свою книгу переводов произведений Федора Достоевского.
Летом российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретил коллегу из КНДР Цой Сон Хи красными розами.
В начале года русские жители Литвы воспротивились попыткам переименовать улицы, названные в честь Юрия Гагарина.