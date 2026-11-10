Tекст: Валерия Городецкая

Сборник на корейском языке под названием «Россия, где прошел ветер» вышел 30 октября, передает ТАСС. Как рассказал автор, на создание произведений его вдохновили природа, история и культура России, а также отношение граждан к памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Особое место в творчестве корейского бизнесмена занимают стихи, посвященные Виктору Цою и Юрию Гагарину. Подвиг первого космонавта произвел на него такое впечатление, что в общении с российскими партнерами и друзьями он представляется Юрием.

В 2021–2025 годах Енгнам Ро возглавлял подразделение LG, а сейчас работает советником компании. Писать стихи он начал под впечатлением от творчества Расула Гамзатова, а на его восприятие России также повлияли произведения Льва Толстого, Федора Достоевского и Максима Горького.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе южнокорейская переводчица Ким Чжон А подарила президенту России Владимиру Путину свою книгу переводов произведений Федора Достоевского.

Летом российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретил коллегу из КНДР Цой Сон Хи красными розами.

В начале года русские жители Литвы воспротивились попыткам переименовать улицы, названные в честь Юрия Гагарина.