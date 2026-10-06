Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».9 комментариев
Против McDonald's подали иск в США из-за завышения цен с помощью ИИ
В США подали коллективный иск к McDonald's о сговоре по ценам с помощью ИИ
Коллективный иск против сети ресторанов быстрого питания McDonald's подали в федеральный суд Чикаго, обвинив компанию в незаконной координации цен при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.
Согласно исковому заявлению, сеть нарушила антимонопольное законодательство США, вступив в сговор с франчайзи с целью установления цен на основе ИИ-анализа данных о миллионах ежедневных транзакций в 14 тыс. ресторанов по всей стране, пишет Reuters.
«Независимый бизнес должен самостоятельно определять цены», – говорится в иске.
McDonald's заявила, что обвинения носят спекулятивный характер и не соответствуют действительности, отмечает ТАСС.
В компании подчеркнули, что франчайзи самостоятельно формируют расценки, а использование аналитических инструментов является нормальной практикой в отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году против Google подали иск из-за доступа ИИ-помощника Gemini к письмам.
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