Минобороны Индии купило ракетные системы BrahMos на 68 млн долларов

Минобороны Индии закупит системы BrahMos для кораблей ВМС на 68 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Министерство обороны Индии подписало соглашение с компанией BrahMos Aerospace Private Limited на закупку пусковых установок и систем управления огнем ракетного комплекса BrahMos. Оборудование предназначено для установки на корабли индийских военно-морских сил, передает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение на сайте правительства страны.

Соответствующий документ был подписан во вторник в Нью-Дели. Общая стоимость контракта составляет 6,615 млрд индийских рупий, что в эквиваленте превышает 68 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ВМС Индии получили новейший стелс-фрегат, оснащенный ракетами BrahMos.

В том же месяце Нью-Дели решил поставить эти ракеты Индонезии.

В июне Индия запланировала оснастить ракетами BrahMos все новые боевые корабли.