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Минобороны Индии купило ракетные системы BrahMos на 68 млн долларов
Минобороны Индии закупит системы BrahMos для кораблей ВМС на 68 млн долларов
Министерство обороны Индии заключило контракт на 68 млн долларов на поставку систем управления огнем и пусковых установок российско-индийского комплекса BrahMos для кораблей национальных военно-морских сил.
Министерство обороны Индии подписало соглашение с компанией BrahMos Aerospace Private Limited на закупку пусковых установок и систем управления огнем ракетного комплекса BrahMos. Оборудование предназначено для установки на корабли индийских военно-морских сил, передает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение на сайте правительства страны.
Соответствующий документ был подписан во вторник в Нью-Дели. Общая стоимость контракта составляет 6,615 млрд индийских рупий, что в эквиваленте превышает 68 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ВМС Индии получили новейший стелс-фрегат, оснащенный ракетами BrahMos.
В том же месяце Нью-Дели решил поставить эти ракеты Индонезии.
В июне Индия запланировала оснастить ракетами BrahMos все новые боевые корабли.