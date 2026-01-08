«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.5 комментариев
Обломки сбитого БПЛА упали на частный дом и проезжую часть в Краснодарском крае
Обломки БПЛА упали на частный дом и проезжую часть в Краснодарском крае
Обломки сбитого БПЛА упали на частный дом и проезжую часть в Краснодарском крае, о чем сообщил Telegram-канал оперативного штаба региона.
«В х. Трудобеликовский Красноармейского района обломки БПЛА упали на частный дом. В результате повреждена крыша и навес. Пострадавших нет», – сообщили там.
Чуть позже в оперштабе добавили, что в городе Гулькевичи фрагменты БПЛА упали на проезжую часть. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аэропорт Краснодара вечером среды ввел дополнительные ограничения полетов. Силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. Минобороны доложило о девяти дронах ВСУ, сбитых за три вечерних часа среды.