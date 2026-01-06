Власти России решили развивать удаленную работу для пенсионеров

Tекст: Елизавета Шишкова

Правительство России утвердило план по развитию различных форм занятости для граждан старшего возраста, передает ТАСС. Документ предусматривает создание региональных проектов, направленных на развитие надомной, временной и гибкой работы для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Региональные власти должны будут ежегодно отчитываться о проделанной работе в Минтруд России.

В рамках утвержденного плана также организуют профессиональное обучение и дополнительное образование для граждан от 50 лет и старше. Государство будет поддерживать такие образовательные инициативы, чтобы повысить конкурентоспособность и финансовую обеспеченность старшего поколения.

По данным Социального фонда России, на 1 сентября 2025 года в стране зарегистрировано 40,7 млн пенсионеров, из которых продолжают трудиться 7,45 млн человек, что составляет более 18%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января 2026 года страховые пенсии повысили на 7,6%. Повышение коснулось как работающих, так и неработающих пенсионеров. Меры затронули 38 млн человек.