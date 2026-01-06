После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.4 комментария
Власти России решили развивать удаленную работу для пенсионеров
Власти России намерены расширять возможности удалённой и гибкой занятости для пенсионеров, что должно повысить финансовую стабильность граждан старшего возраста.
Правительство России утвердило план по развитию различных форм занятости для граждан старшего возраста, передает ТАСС. Документ предусматривает создание региональных проектов, направленных на развитие надомной, временной и гибкой работы для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Региональные власти должны будут ежегодно отчитываться о проделанной работе в Минтруд России.
В рамках утвержденного плана также организуют профессиональное обучение и дополнительное образование для граждан от 50 лет и старше. Государство будет поддерживать такие образовательные инициативы, чтобы повысить конкурентоспособность и финансовую обеспеченность старшего поколения.
По данным Социального фонда России, на 1 сентября 2025 года в стране зарегистрировано 40,7 млн пенсионеров, из которых продолжают трудиться 7,45 млн человек, что составляет более 18%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января 2026 года страховые пенсии повысили на 7,6%. Повышение коснулось как работающих, так и неработающих пенсионеров. Меры затронули 38 млн человек.