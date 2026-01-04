Британия и Франция объявили о разгроме склада с оружием ИГ в Сирии

Tекст: Катерина Туманова

Тщательный анализ разведывательных данных выявил подземный объект в горах в нескольких милях к северу от древнего сирийского города Пальмира. Этот объект был занят боевиками ИГИЛ*, скорее всего, для хранения оружия и взрывчатых веществ. Территория вокруг объекта лишена какого-либо гражданского жилья, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

«Таким образом, самолеты Королевских ВВС Великобритании Typhoon FGR4 при поддержке топливозаправщика «Вояджер» присоединились к французской авиации в совместном ударе по подземному объекту вечером в субботу, 3 января. Наши самолеты использовали управляемые бомбы Paveway IV для поражения туннелей, ведущих к объекту», – сообщили там.

По предварительным данным, цель была поражена успешно, нет никаких признаков того, что в результате удара гражданское население подверглось какой-либо опасности, все самолеты благополучно вернулись.

«Эти действия демонстрируют лидерство нашей страны и ее решимость стоять плечом к плечу с нашими союзниками, чтобы пресечь любое возрождение ИГ и их опасной и насильственной идеологии на Ближнем Востоке», – сказал член парламента и британский министр обороны Джон Хили.

Он добавил, что эта операция по ликвидации опасных террористов, которые угрожают образу жизни британцев, показывает, что Вооруженные силы страны готовы действовать в течение всего года, обеспечивая безопасность Британии дома и проявляя ее силу за рубежом.

