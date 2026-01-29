  • Новость часаВ МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    29 января 2026, 05:50

    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз давно распределил замороженные российские активы между Киевом и своим военно-промышленным комплексом, что подтверждает заинтересованность в продолжении конфликта, считает директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

    В Брюсселе уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», – заявил он ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что нежелание Евросоюза расстаться с суверенными государственными резервами России, незаконно замороженными в юрисдикции ЕС, стало дополнительным препятствием для пересмотра политики антироссийских санкций.

    Он выразил уверенность, что именно этот фактор мешает Брюсселю поставить под сомнение целесообразность дальнейших ограничительных мер против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Песков заявил о намерении России добиваться разблокировки  замороженных активов. Подсчитана сумма заблокированных в Евросоюзе российских активов.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему деньги для Украины разрывают  Евросоюз изнутри.

    28 января 2026, 09:34
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиардер Илон Маск в жесткой форме ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, обвинившего его в том, что он не препятствует использованию системы спутниковой связи Starlink российскими военными.

    Американский миллиардер Илон Маск в резкой форме отреагировал на заявления Радослава Сикорского по поводу якобы использования спутниковой связи Starlink на российском беспилотнике.

    Глава МИД Польши обвинил Маска в том, что он якобы зарабатывает на военных преступлениях, а также спросил, почему тот не остановит использование Starlink российскими военными.

    «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – написал Маск в Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В начале марта 2025 года между Маском и Сикорским уже происходила острая перепалка, в ходе которой предприниматель подчеркнул, что линия фронта рухнула бы, если бы он отключил Starlink на Украине. Сикорский тогда пригрозил найти другого поставщика связи для Киева. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не планирует отключать Украину от сети Starlink. В последующем Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и «марионеткой» финансиста Джорджа Сороса.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о наличии у России систем, которые используют спутниковую систему Starlink.

    Военный корреспондент Александр Коц отметил, что российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что помогает улучшать разведку и отслеживать планы противника.

    Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что спутник «Зоркий», являющийся аналогом Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году.

    28 января 2026, 12:48
    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Военный эксперт Кнутов: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. Дело в том, что средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    «Сообщения о том, что ВС России используют спутниковую систему Starlink, появляются уже не первый раз», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он указал, что терминалы доступны на различных площадках. «Волонтеры могут купить их и затем передать нашим военнослужащим, которые, например, закрепят устройство на беспилотнике», – добавил собеседник.

    По его словам, главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. «Традиционные средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему из-за высокой помехозащищенности», – заметил Кнутов, уточнив, что это позволяет нашим «птичкам» летать почти без угрозы быть сбитыми.

    Кроме того, обеспечивается качественный видеоряд. «Поскольку Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет, можно поставить на беспилотник видеокамеру: с помощью нее вести наблюдение и далее через ретрансляторы передавать информацию на пункт управления. То есть мы в режиме реального времени видим то, что происходит, обнаруживаем цели, которые надо поразить, и уничтожаем их», – пояснил аналитик.

    Такие возможности ВС России пугают и Украину, и ее партнеров в Польше, отсюда и такая реакция, считает Кнутов. «Они не могут заглушить Starlink, потому что эти действия скажутся и на украинских каналах связи», – отметил собеседник. Он напомнил, что на Украине ранее были случаи, когда переставали работать терминалы, и это приводило к негативным последствиям в части боеспособности ВСУ.

    Поэтому возмущающимся украинским и польским чиновникам придется смириться с ситуацией. Для России же система Илона Маска является не единственным средством – в стране разрабатываются аналогичные системы, напомнил Кнутов, упомянув в этой связи спутниковую группировку «Рассвет».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил миллиардера Илона Маска в содействии России. Причиной стало сообщение американского Института изучения войны (ISW), в котором утверждается, что российская армия использует спутниковую систему интернет-связи Starlink для управления беспилотниками.

    «Эй, крутой парень Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для наведения ударов по украинским городам? Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду», – написал Сикорский.

    Американский предприниматель в резкой форме отверг критику. «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – отметил бизнесмен. Перепалку между Маском и польским министром прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Слюнявый идиот, поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность», – указал он.

    Это не первый публичный конфликт Маска и Сикорского по вопросу Starlink. В марте 2025 года американец подчеркнул, что «линия фронта рухнула бы, если бы он отключил связь». В ответ на это польский политик пригрозил найти другого поставщика услуг связи для Киева. Маск же в качестве реакции на резкие слова Сикорского назвал его «маленьким человечком», а также марионеткой финансиста Джорджа Сороса.

    О том, что Россия запустила дроны, использующие спутниковую систему Starlink, ранее заявил и министр обороны Украины Михаил Федоров. «Нам нужно реагировать на это очень быстро», – считает он. Дело в том, что 26 января над Киевом несколько часов летал разведывательный беспилотник. Как отмечали военкоры, по некоторым сведениям, аппарат был оснащен терминалом Starlink и поэтому его не могли заглушить средства РЭБ.

    28 января 2026, 19:22
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 17:20
    Токаев: Через банк в Казахстане из «сопредельной страны» вывели свыше 14 млрд долларов

    Токаев поручил усилить контроль за операциями коммерческих банков

    Токаев: Через банк в Казахстане из «сопредельной страны» вывели свыше 14 млрд долларов
    @ Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить контроль над банками после выявления вывода за рубеж почти 14 млрд долларов через одну из кредитных организаций.

    Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку усилить контроль над незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков, передает РИА «Новости».

    Президент Казахстана заявил: «Совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков».

    Он подчеркнул, что недавно получил доклад от главы агентства Жаната Элиманова о выводе более 7 трлн тенге через один из банков из «сопредельной страны» в прошлом году, назвав этот факт возмутительным. По словам Токаева, подобные мошеннические схемы встречаются часто, а объемы краж государственных средств являются огромными.

    Президент также отметил, что в Казахстане продолжаются попытки вывода капитала за рубеж с помощью криптовалютных операций и призвал поставить надежный заслон теневой экономике, которая наносит государству значительный ущерб.

    28 января 2026, 16:36
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    28 января 2026, 21:42
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера Бекмамбетова

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Вахитовском районе центра Казани, который был изъят у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, будет реализован на электронном аукционе, передает ТАСС.

    Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, шаг аукциона – 466 тыс. рублей. Здание, известное как Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой и построенное в 1873 году, признано объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений превышает 200 квадратных метров.

    Победитель аукциона, помимо выплаты стоимости покупки, должен будет провести восстановительные работы, оцененные в 91,8 млн рублей.

    Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, показавшей, что памятник архитектуры содержался бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные мероприятия, а полноценная реставрация не началась. По состоянию на май 2025 года здание находилось в состоянии консервации.

    В решении суда отмечается, что Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, не предпринимал мер по сохранению объекта, и его бездействие носило систематический характер. Как сообщал «Царьград», режиссер стал одним из первых деятелей культуры, покинувших Россию после начала специальной военной операции.

    Тимур Бекмамбетoв – российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, известный как создатель блокбастеров «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», а также новогодней серии фильмов «Ёлки».

    Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.  До этого активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг» в Адыгее, принадлежавшие Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выставили единым лотом за 3,97 млрд рублей.


    28 января 2026, 12:23
    Каллас заявила о необходимости реформировать оборону Европы
    Каллас заявила о необходимости реформировать оборону Европы
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости срочной перестройки системы безопасности объединения на фоне ослабления доверия к США как партнеру по обороне.

    Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону, передает Bloomberg.

    В своем выступлении в Европейском агентстве по обороне Каллас подняла вопрос создания европейских оборонных возможностей, независимых от США, а также возможного формирования собственной армии ЕС, финансируемой и контролируемой странами-членами.

    По словам Каллас, доверие Европы к США как партнеру по безопасности пошатнулось после неоднократных заявлений Дональда Трампа о пересмотре обязательств по НАТО и угрозы взять под контроль Гренландию. Каллас подчеркнула, что Европа больше не является приоритетом для США, и добавила: «Ни одна великая держава в истории не выживала, полагаясь на других в вопросах своей безопасности».

    Она предложила установить для европейских стран-членов НАТО так называемые «европейские цели оборонных возможностей», чтобы повысить автономию и координацию в рамках альянса. Каллас также призвала усилить обмен разведданными между ЕС и НАТО, который сейчас осложнен разногласиями между Кипром и Турцией.

    Помимо этого, Каллас предложила сделать рабочей статью о взаимной обороне внутри ЕС, которая пока ни разу не применялась, а также перейти от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к системе квалифицированного большинства. Идея создания военных возможностей ЕС встретила критику со стороны генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что Европа не сможет защитить себя без поддержки США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия планирует направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не видит повода для оборонительной независимости Евросоюза от США.

    Соединенные Штаты обозначили радикальные изменения в подходе к обеспечению собственной безопасности.

    28 января 2026, 20:02
    В Египте пропали двое туристов из России
    В Египте пропали двое туристов из России
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое российских туристов, Владислав Ревенко и Никита Таланов, пропали в Египте и не выходят на связь уже третьи сутки.

    О пропаже сообщил Павел Ревенко, отец одного из молодых людей, передает РИА «Новости». По его словам, последний раз его сын выходил в интернет в городе 6 октября, который находится к западу от Каира.

    Оба туриста прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и планировали вернуться домой через шесть дней. Павел Ревенко рассказал, что молодые люди самостоятельно отправились автобусом из Шарм-эш-Шейха в Каир, после чего Владислав сообщил, что благополучно добрался и заселился в гостиницу.

    Однако с 26 января мужчины перестали выходить на связь. По словам Павла Ревенко, авиакомпания Red Sea Airlines проинформировала в среду, что ни Владислав, ни Никита не явились на обратный рейс.

    В августе полиция Таиланда сообщила о пропаже 35-летнего россиянина на Пхукете.

    28 января 2026, 18:54
    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом
    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Бельгии Барт Де Вевер признался, что случайно оставил у Дональда Трампа в Давосе свои конфиденциальные рабочие записи с аналитикой по бельгийскому пиву.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер признался, что забыл секретные документы на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, пишет

    ТАСС. Де Вевер с иронией заметил: «Я вдруг понял, что оставил свои рабочие записи у Трампа. Так что вполне возможно, что президент США найдет потом у себя в портфеле мои записи по ежедневному брифингу о безопасности и аналитические заметки о состоянии бельгийского пивного производства».

    Премьер добавил, что если Трамп решит, будто слово «пиво» – это кодовое обозначение Гренландии, то он может «завтра утром проснуться в тюрьме», намекнув таким образом на резонансную судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Де Вевер сравнил Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    До этого организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии и этим смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    А в 2023 году документы с пометкой «секретно» нашли в гараже дома тогдашнего президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

    28 января 2026, 17:52
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что это предварительная дата, и стороны пока исходят именно из нее, передает ТАСС.

    «На 1 февраля запланированы (переговоры). Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого», – сказал он.

    Ранее Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби назвали в Белом доме историческим событием.

    28 января 2026, 23:02
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России

    Главный раввин Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, потому что чувствуют себя комфортно.

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин России Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, сообщается на сайте Кремля.

    «Прежде всего мы гордимся тем, что мы живем здесь, потому что здесь реально, слава Богу, чувствуем себя комфортно. Мы чувствуем этот многонациональный мир, это что-то особенное», – заявил Лазар.

    Лазар отметил, что российские евреи выражают большую благодарность президенту за повседневные усилия по обеспечению комфорта и безопасности. Главный раввин также подчеркнул, что понимает важность этого вопроса для главы государства.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мир и согласие между представителями разных конфессий обеспечивают стабильность страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    28 января 2026, 11:42
    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян

    Медведев: Россияне жалуются, что в Европе невозможно жить

    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне, побывавшие в европейских странах, отмечают, что уровень комфорта там значительно ниже из-за многочисленных очередей и обязательных платежей, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

    Он подчеркнул, что жители России сталкиваются с подобными трудностями гораздо реже, передает ТАСС.

    По словам Медведева, путешествующие за границу россияне рассказывают: «Ну жить невозможно! Потому что на стояние в очередях за получением справок, за всякими разными государственными повинностями, уплатой тех или иных сборов, вообще просто на решение каких-то насущных домашних человеческих задач… уходит огромное количество времени». Политик отметил, что эти сложности касаются как постоянных жителей, так и временно пребывающих в европейских странах.

    «Вот у нас все совершенно не так. У нас, как приятно говорить, гораздо круче во всех отношениях», – заявил Медведев.

    В конце декабря Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    28 января 2026, 18:07
    Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС

    Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датский МИД обязал российских дипломатов информировать о намерении пересечь границу страны минимум за сутки до въезда.

    Посольство России в Копенгагене получило уведомление от МИД Дании о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза. Теперь аккредитованные в других странах ЕС сотрудники российских дипломатических миссий, а также совершеннолетние члены их семей, должны информировать датский МИД минимум за 24 часа до въезда на территорию Дании, включая транзитные поездки.

    Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил РИА «Новости» , что аналогичные правила распространяются и на сотрудников посольства при их выезде в другие страны ЕС. Отдельно отмечается, что для поездки на датский остров Борнхольм теперь потребуется уведомление МИД Швеции, так как единственное паромное сообщение осуществляется через шведский порт.

    Барбин заявил: «Любые ограничения на свободу передвижения, даже имеющие уведомительный характер, не только осложняют выполнение российскими представителями своих служебных функций, но и противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях, ориентированной на содействие деятельности дипломатических миссий иностранных государств».

    Посол также отметил, что избирательный характер применения новых правил является проявлением враждебной и дискриминационной политики ЕС по отношению к России и ее представителям в странах блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду шведское внешнеполитическое ведомство уведомило российское посольство о новых правилах для дипломатов. А накануне МИД Франции ввел ограничения на передвижение российских дипломатов на территории страны.

    В понедельник власти Нидерландов приняли аналогичные меры. Они являются частью 19-го санкционного пакета Евросоюза и распространяются на всех аккредитованных сотрудников российских представительств в странах ЕС с 25 января.

    29 января 2026, 00:45
    Лавров рассказал о видении реформы Совета Безопасности ООН
    Лавров рассказал о видении реформы Совета Безопасности ООН
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров (МПП) по реформе Совета Безопасности ООН, чтобы представить своё видение о реформе структуры.

    «Лавров акцентировал принципиальную позицию России в пользу выверенных преобразований СБ ООН, которые призваны способствовать повышению авторитета и эффективности этого органа, а также приданию ему более демократического характера за счет расширения представленности государств Глобального Юга и Востока», – приводит российский МИД позицию Лаврова, которую он изложил постпредставителям Кувейта и Нидерландов при ООН Тареку Альбанаи и Лиз Грегуар-ван Хаарен.

    Стороны признали, что между участниками переговорного процесса есть существенные разногласия по всем аспектам реформ. В этой связи необходимо дальнейшее кропотливое обсуждение темы без установления крайних сроков ради  достижения широкого согласия среди государств-членов, договорились участники переговоров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН с целью восстановления авторитета организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия вместе со странами БРИКС и ШОС поддерживает систему международных отношений с центральной ролью ООН. Генсек Антониу Гутерреш признал необходимость реформирования ООН.

    29 января 2026, 02:40
    Путину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане
    Путину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В Алма-Ате стартовало строительство первой международной школы и образовательного центра «Сириус» для поддержки талантливых детей, рассказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва в среду президенту России Владимиру Путину.

    «Мы создаём международную школу «Сириус» и центр по работе с талантами в Алма-Ате – с республикой, с Министерством образования, акиматом», – сказала Шмелёва.

    Она рассказала, что в рамках трёхдневного Саммита талантов в Казахстане были представлены интегрированные образовательные программы по математике, физике, информатике и биологии, а также междисциплинарные проекты, аналогичные конкурсам «Большие вызовы». Мероприятие вызвало большой интерес среди школьников и педагогов республики.

    «Таким образом, мы заложили камень, школу мы уже начали строить, начали создавать эти программы. Соответственно, Касым-Жомарт Кемелевич пригласил меня, выслушал и поддержал все наши инициативы, в том числе предложив создать школу ещё и в Астане», – указала Шмелёва. – «Казахстан первый на постсоветском пространстве создаёт полноформатную модель образовательного центра «Сириус» и международной школы для того, чтобы работать с талантами всей республики».

    В школе планируется разместить 600 проживающих детей, 600 учащихся и 400 работающих специалистов, что делает проект одним из крупнейших в регионе.

    Президент Путин подчеркнул, что накопленный опыт «Сириуса» поможет успешно реализовать проект в Казахстане. Он выразил уверенность, что образовательная модель центра станет удачной и востребованной.

    «В Казахстане, так же как и в России, очень много молодых, талантливых детей, и создать условия для их полноценного развития, для того, чтобы они вносили потом вклад в развитие своих стран, – это чрезвычайно важно», – отметил президент.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, молодые ученые представили 76 изобретений на конгрессе в «Сириусе». Научная сфера названа успешным социальным лифтом для россиян. Анонсировано подписание соглашения по созданию Квантового университета.

    28 января 2026, 15:28
    Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского

    Ушаков: В случае готовности Зеленского к встрече с Путиным его ждут в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять Владимира Зеленского в Москве для встречи с президентом Владимиром Путиным, напомнил помощник президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона не раз озвучивала такую позицию и открыта к диалогу при желании украинского лидера, передает ТАСС.

    «Президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву», – заявил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что Россия готова гарантировать Зеленскому безопасность во время возможного визита в Москву.

    В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    В чем секрет мирового лидерства российской пшеницы

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха

    «Это полное кощунство». Такими словами политологи оценивают слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли Советского Союза и в начале Второй мировой войны, и в организации массового истребления евреев. Что именно сказал польский руководитель и почему его заявления похожи на пропаганду Третьего рейха? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

