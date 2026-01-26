Украина назвала американский СПГ единственным спасением

Politico: Украинский ДТЭК считает американский СПГ единственным спасением

Tекст: Вера Басилая

Американский сжиженный природный газ считается не риском, а единственным спасением для Украины, заявил глава отдела торговли компании «Д.Трейдинг» Джеймс О'Брайен, передает РИА «Новости».

По его словам, ДТЭК не собирается сокращать сотрудничество с американскими поставщиками, а напротив, намерена наращивать объемы закупок для покрытия дефицита энергоресурсов в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в 2026–2027 годах.

О'Брайен подчеркнул: «Для Украины американский СПГ – не риск, а спасательный круг». Он также отметил, что группа «Д.Трейдинг» имеет офисы в Киеве, Загребе, Амстердаме и Баре.

В июне 2024 года украинская компания «Д.Трейдинг», входящая в энергохолдинг ДТЭК, заключила соглашение с американской фирмой Venture Global о поставках сжиженного природного газа на Украину и в страны Восточной Европы. Новое соглашение предусматривает поддержку энергетической безопасности Украины и региона на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а также сотрудничество в области доступа к мощностям регазификационных терминалов и газотранспортной инфраструктуре.

Ранее компания «Д.Трейдинг», входящая в украинскую группу ДТЭК, инициировала досрочное расторжение договора с национальным атомным концерном «Энергоатом», который был заключен 14 января на последнем энергетическом аукционе.

Глава ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе и будущее мирное соглашение должно предусматривать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Он также оценил затраты на восстановление энергетического сектора в 65–70 млрд долларов и подчеркнул, что во многих случаях потребуется создание совершенно новых активов.