Американец передал Музею Победы реликвии Второй мировой войны

Американец Момут передал Музею Победы реликвии Второй мировой войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американец Рэймонд Момут передал в Музей Победы в Москве реликвии времен Второй мировой войны, принадлежавшие его отцу Джозефу Момуту, сообщает РИА «Новости». Передача состоялась 21 января, когда Рэймонд Момут лично вручил музейным сотрудникам трофеи, сохранившиеся в его семье.

В комплекте даров оказался флаг Кригсмарине, снятый Джозефом Момутом с ворот немецкого концлагеря под Франкфуртом-на-Майне. По словам Рэймонда Момута, его отец воевал в составе 1950-й дивизии третьей армии союзников, участвовал в высадке в Нормандии, прошел через Францию до Марселя, а оттуда направился к Франкфурту-на-Майне. В этом концлагере, как вспоминает Момут, содержались в основном русские и польские женщины и дети, а над заключенными проводились медицинские эксперименты.

«Я хочу передать в дар Музею Победы этот флаг, который мой отец снял с главных ворот концлагеря... в этом лагере проводилось много медицинских экспериментов над заключенными, и в них участвовала большая группировка именно военных медиков Кригсмарине», – подчеркнул Момут. Он отметил, что при попытке снять флаг его отцу пришлось вступить в бой с офицерами и солдатами СС, но ему удалось одержать победу.

Помимо этого флага, в дар музею был передан еще один флаг, захваченный в бою у одного из офицеров нацистских войск. После окончания войны Джозеф Момут вернулся в США, в штат Коннектикут, где хранил эти реликвии.

Момут подчеркнул, что решился передать артефакты российскому музею из-за попыток переписать историю Второй мировой войны на Западе. В пресс-службе Музея Победы также отметили, что Момут считает недопустимым забывать о преступлениях нацистов и убежден, что память о войне и ее уроки должны быть переданы будущим поколениям.

