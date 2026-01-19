Быстрые протоны у Земли превысили опасный для спутников уровень в 50 раз

ИКИ РАН: Быстрые протоны от Солнца вызвали радиационный шторм

Tекст: Мария Иванова

Ускоренные протоны, прибывшие к орбите Земли от Солнца, резко увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Эффект «снежного шторма» на снимках телескопов стал ярким индикатором этого явления: каждая «снежинка» – результат попадания быстрого протона в детектор, а длинные линии указывают на частицы, пришедшие под острым углом.

За последние сутки плотность протонов с энергией выше 10 МэВ вблизи Земли выросла более чем в тысячу раз. Уровень радиационной опасности для электроники космических аппаратов превысил так называемый «красный уровень» примерно в 50 раз, и этот показатель продолжает расти.

Как отмечают в лаборатории, аналогичные значения фиксировались лишь дважды в прошлом году – 1 июня и 12 ноября 2025 года. Оба случая сопровождались сильнейшими ударами по Земле и магнитными бурями уровня выше G4, которые начинались в течение суток после прихода частиц. Специалисты предупреждают: нынешняя ситуация указывает на прямое воздействие одной из крупнейших солнечных вспышек на Землю.

Ранее в понедельник ученые предсказали сильные магнитные бури уровня G4.

18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса.

