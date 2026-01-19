  • Новость часаПутин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    19 января 2026, 13:19 • Новости дня

    Быстрые протоны у Земли превысили опасный для спутников уровень в 50 раз

    ИКИ РАН: Быстрые протоны от Солнца вызвали радиационный шторм

    Tекст: Мария Иванова

    В последние сутки плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1000 раз, что привело к резкому увеличению радиационного воздействия на космические аппараты.

    Ускоренные протоны, прибывшие к орбите Земли от Солнца, резко увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Эффект «снежного шторма» на снимках телескопов стал ярким индикатором этого явления: каждая «снежинка» – результат попадания быстрого протона в детектор, а длинные линии указывают на частицы, пришедшие под острым углом.

    За последние сутки плотность протонов с энергией выше 10 МэВ вблизи Земли выросла более чем в тысячу раз. Уровень радиационной опасности для электроники космических аппаратов превысил так называемый «красный уровень» примерно в 50 раз, и этот показатель продолжает расти.

    Как отмечают в лаборатории, аналогичные значения фиксировались лишь дважды в прошлом году – 1 июня и 12 ноября 2025 года. Оба случая сопровождались сильнейшими ударами по Земле и магнитными бурями уровня выше G4, которые начинались в течение суток после прихода частиц. Специалисты предупреждают: нынешняя ситуация указывает на прямое воздействие одной из крупнейших солнечных вспышек на Землю.

    Ранее в понедельник ученые предсказали сильные магнитные бури уровня G4.

    18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса.

    Между тем ученые обнаружили в космосе опасное для планеты железное облако.

    16 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Российских космонавтов наградили медалями NASA

    Маршке вручил медали NASA Рыжикову и Зубрицкому в Звездном городке

    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Звездном городке прошла церемония вручения медалей NASA российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому за участие в миссии МКС-73.

    Вручение медалей российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому состоялось в Звездном городке, передает ТАСС. Директор пилотируемых программ NASA в России Джей Маршке поздравил экипаж с успешным завершением полета и выразил благодарность их семьям.

    Он отметил, что американские коллеги по экипажу не смогли присутствовать на церемонии, но передали слова признательности. По словам Маршке, ценность совместной работы на борту МКС высоко оценивается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль «Союз МС-27» с Рыжиковым, Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом вернулся на Землю 9 декабря. Рыжиков и Зубрицкий затем прибыли в Звездный городок для прохождения реабилитации.

    Напомним, МКС в декабре 2025 года впервые за 25 лет приняла сразу восемь кораблей одновременно.


    18 января 2026, 15:45 • Новости дня
    Guardian: Астрономы снимут первое в истории видео черной дыры

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые в истории учёные намерены создать видео сверхмассивной чёрной дыры в галактике Messier 87, масса которой составляет 6 млрд солнц, сообщает газета Guardian со ссылкой на профессора астрономии и экспериментальной философии Кембриджского университета и одного из основателей проекта Серу Маркофф.

    Астрономы международного проекта Event Horizon Telescope (EHT) планируют весной снять первое в истории видео черной дыры, передает РИА «Новости». Для этого они выбрали сверхмассивную черную дыру в центре галактики Messier 87 (M87) – ее масса составляет 6 млрд солнц, а размеры сопоставимы с масштабами всей Солнечной системы.

    Как уточняет издание, EHT объединяет 12 радиотелескопов, находящихся в разных частях света – от Антарктики до Испании и Кореи. Именно эта сеть в 2019 году впервые показала миру изображение тени черной дыры. На этот раз ученые намерены получить последовательность кадров, из которых получится смонтировать видеоролик, фиксирующий динамику объекта.

    «Теперь астрономы впервые готовятся снять фильм с черной дырой в действии», – говорится в материале газеты. По словам профессора Кембриджа и сооснователя проекта Серы Маркофф, съемка позволит узнать больше о скорости вращения черной дыры и о механизмах появления релятивистских струй – потоков газа, которые могут менять эволюцию целых галактик.

    Съемки пройдут в марте и апреле – именно в эти месяцы черная дыра M87 будет видна сразу с нескольких телескопов сети. Однако, из-за огромного объема данных ученым придется дождаться антарктического лета, чтобы физически доставить жесткие диски на обработку в Германию и США.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 18:12 • Новости дня
    Ученые нашли в космосе опасное для Земли железное облако

    Ученые нашли в космосе загадочное железное облако и спрогнозировали будущее Земли

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В созвездии Лиры найдено необычное железное облако, которое может показать, что произойдет с планетами после гибели их звезд, пишут британские СМИ.

    В космосе обнаружено огромное «железное облако», напоминающее брусок, что может дать представление о будущем Земли, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Times. Уникальный объект нашли астрономы из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона. Находка находится в северном созвездии Лиры на расстоянии около 2400 световых лет от нашей планеты.

    Исследователи предполагают, что этот объект может быть останками каменистой планеты, которую поглотила собственная звезда в конце своего жизненного цикла. Однако они подчеркивают, что это лишь одна из версий.

    Астрономы отмечают, что через несколько млрд лет аналогичный процесс ожидает и Солнце. Когда его «топливо» начнет иссякать, оно превратится в гиганта и, скорее всего, поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайские астрофизики зафиксировали сигнал, доказывающий связь быстрых радиовсплесков с двойными звездными системами.

    А глава РАН Геннадий Красников допустил существование жизни в атмосфере Венеры. Ранее в космосе была найдена черная дыра, которая поглощает по одному Солнцу в день.

    18 января 2026, 18:28 • Новости дня
    В Китае впервые испытали системы амортизации при посадке космического корабля

    Tекст: Ольга Иванова

    В Пекине полноразмерный модуль корабля Interstellor-1 протестировал инновационную систему амортизации, что стало прорывом для коммерческой космонавтики КНР, сообщает издание «Цзэмянь».

    В Китае успешно испытали систему амортизации при посадке полноразмерного модуля космического корабля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Цзэмянь». Это первый случай в истории коммерческой космонавтики КНР, когда подобная технология была реализована и проверена на практике.

    Пекинская компания Interstellor стала третьей в мире коммерческой фирмой, которой удалось разработать и испытать подобную систему для пилотируемого космического аппарата. Испытания проводились на модуле корабля «Interstellor-1» (CYZ1), специально созданном для этих целей.

    В ходе тестов все параметры системы соответствовали заявленным ожиданиям, а по ряду ключевых позиций результаты даже оказались выше прогнозов. В издании отмечают, что этот проект стал первой коммерческой инициативой в Китае по проверке таких технологий на полноразмерном пилотируемом модуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил с космодрома Цзюцюань спутник «Тяньхуэй-7».

    18 января 2026, 12:35 • Новости дня
    Баканов сообщил о новых переговорах с НАСА по судьбе МКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Роскосмос» в течение года дополнительно обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты, заявил РИА Новости генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    По его словам, «Роскосмос» и НАСА в течение года планируют обсудить сроки сведения Международной космической станции с орбиты, передает РИА «Новости». Баканов отметил: «Сейчас новый администратор НАСА назначен. Я думаю, что в течение года переговорим. Пока было на 2028 год – завершение работы МКС, до 2030 – ее сведение с орбиты. А сейчас будем с НАСА дополнительно это все обсуждать».

    Он также добавил, что обменялся контактами с новым главой НАСА Джаредом Айзекманом, и руководители договорились о встрече в удобное для обеих сторон время.

    МКС строится на орбите с 1998 года. Первоначально срок ее эксплуатации оценивали в 15 лет, затем продлили до 2020, позже до 2024 года. На данный момент эксплуатация продлена до 2028 года, а затопление станции запланировано к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NASA назвали компанию, которая будет отвечать за сведение МКС с орбиты.

    17 января 2026, 20:36 • Новости дня
    После отключения света в морозы в двух деревнях на Урале возбуждено дело

    Следователи возбудили дело после отключения света в морозы в деревнях на Урале

    Tекст: Вера Басилая

    Жители двух деревень в Челябинской области остались без электричества и тепла в морозы, что стало основанием для возбуждения уголовного дела об оказании небезопасных услу, сообщило региональное СУСК России.

    Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ, возбудили следователи по факту ненадлежащего электроснабжения домов в деревнях Малиновка и Ключи, передает РИА «Новости».

    В сообщении регионального СУСК РФ говорится, что следователь Сосновского межрайонного следственного отдела отреагировал на публикации в соцмедиа, где жители жаловались на длительное отключение электричества зимой. В результате многие дома остались без света и тепла в период морозов.

    В СУСК уточнили, что до 17 января неустановленные сотрудники энергоснабжающей организации не обеспечили стабильное электроснабжение, допустив длительное отключение электричества в нарушение законодательства. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту.

    Чиновницу в Пскове уволили после того, как она выбросила собак на мороз.

    17 января 2026, 02:11 • Новости дня
    Климатолог Кокорин сообщил об изменениях погоды в России за полвека

    Tекст: Катерина Туманова

    За последние 50 лет сезонная температура в России увеличилась в среднем на 2,5 градуса, сообщил климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

    «Росгидромет рассчитывает тренд климатических изменений именно за 50 лет – с 1976 года. За это время температура изменилась. В результате глобального потепления в среднем в России она повысилась примерно на 2,5 градуса. Больше всего на нашей территории потеплела весна – на 3 градуса, зима – на 2,5 градуса, лето и осень – на 2 градуса», – заявил Кокорин РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили, что глобальное потепление может привести к появлению 15 тыс. новых вирусов. Метеорологи ЕС сообщили о третьем по жаре годе в истории. Июль 2025 года занял третье место по теплу за всю историю наблюдений.

    18 января 2026, 18:09 • Новости дня
    Синоптик сообщил, что ночь на воскресенье не стала самой холодной в Москве

    Синоптик Вильфанд сообщил, что ночь на воскресенье не стала самой холодной в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на воскресенье в Подмосковье температура опустилась до минус 26 градусов, что стало новым рекордом этой зимы для региона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Ночь с субботы на воскресенье в Москве не побила рекорда по холоду с начала зимы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Специалист отметил, что в Подмосковье был зафиксирован новый температурный минимум, однако столица осталась лишь на втором месте.

    «Если говорить об областных значениях, то в ночь на субботу и в ночь на воскресенье температуры были минимальными – до 24-26 градусов, в Черустях наиболее низкие температуры. Если судить по нашей базовой станции, то [в Москве] было минус 13,8 градуса, а вот в ночь на 2 января минимальная температура была минус 13,9 градуса. Так что сейчас была по области самая холодная ночь, а по Москве – нет, в Москве второе место после второго числа», – заявил Вильфанд.

    Ранее в Гидрометцентре отмечали, что эта ночь может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье с начала года и осенне-зимнего сезона. Однако, по уточненным данным, абсолютный минимум этой зимы в столице пока остался за ночью на 2 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Крещенскую ночь температура воздуха в Москве опустится до минус девяти градусов.

    17 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Китайская ракета «Церера-2» провалила первый испытательный полет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый испытательный полет китайской коммерческой ракеты-носителя «Церера-2» завершился неудачей, сообщила компания-разработчик ракеты Galactic Energy.

    Первый испытательный запуск китайской коммерческой ракеты-носителя «Церера-2» завершился неудачей, передает РИА «Новости». Разработчик ракеты, компания Galactic Energy, сообщил, что запуск был произведён 17 января в 12.08 по пекинскому времени (7.08 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу.

    «Во время полета ракеты возникла неполадка, в результате чего первый испытательный полет признан неудачным», – приводит агентство заявление компании. О причинах и характере технических проблем пока не сообщается.

    В настоящее время специалисты Galactic Energy начали анализ и расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай вывел на орбиту спутник для картографирования Земли.

    Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами.

    Китайские власти заявили о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун».

    16 января 2026, 14:25 • Новости дня
    Ученый объяснил отсутствие хвоста у «отправленной» Путиным к Юпитеру кометы

    Ученый объяснил отсутствие хвоста у кометы 3I/ATLAS удаленностью от Солнца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комета 3I/ATLAS, которую в шутку назвал «российским секретным оружием» президент Владимир Путин, не имеет классического хвоста – это типично для объектов, удаляющихся от Солнца, сообщил Сергей Язев, профессор Иркутского госуниверситета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН.

    Язев объяснил, что кометный хвост формируется благодаря солнечной радиации, вытягивающей пылевые частицы, которые выделяет ядро кометы. По его словам, у 3I/ATLAS наблюдается отсутствие классического хвоста, что связано с аномально крупными частицами, выделяемыми этой межзвездной кометой, передает ТАСС.

    «Комета с большой скоростью движется в пространстве между Марсом и Юпитером, быстро удаляясь от Солнца. Она получает все меньше солнечного тепла, постепенно замерзая. Струи газа и пыли, истекающих из ядра кометы, «гаснут», поэтому нет ничего удивительного в том, что материала для кометного хвоста оказывается все меньше. Так ведут себя все кометы, покидая окрестности Солнца. Это не аномалия», – прокомментировал Язев.

    Он также отметил, что отличия в составе пыли межзвездных комет представляют интерес для астрономов, но вполне объяснимы, ведь условия формирования ядра 3I/ATLAS отличались от условий в Солнечной системе. Сейчас ученые получают все больше информации о другой планетной системе, откуда и пришла эта комета.

    Ранее в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президента спросили об инопланетянах на межзвездной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. Владимир Путин пошутил о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS якобы является «секретным российским оружием», и подчеркнул, что небесное тело не представляет угрозы для планеты.

    Астроном подтвердил слова Путина о движении кометы 3I/ATLAS к Юпитеру.

    Комета 3I/ATLAS 19 декабря прошла на расстоянии 268 млн 918 тыс. км от Земли.

    За последние дни яркость кометы 3I/ATLAS, которую приняли за корабль инопланетян, уменьшилась примерно на треть. Между тем анализ радиосигналов от кометы 3I/ATLAS подтвердил ее естественное происхождение.

    17 января 2026, 00:55 • Новости дня
    Третья с начала года магнитная буря бушует над Землёй

    Tекст: Катерина Туманова

    Выброшенный Солнцем ещё 13 января выброс плазмы, траектория полёта которого шла в обход Земли, вдруг достиг планеты и стал причиной слабых, но магнитных бурь, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    «До Земли неожиданно добрался летевший мимо выброс плазмы, выброшенный Солнцем ещё 13 января (во вторник). В ближайшие часы могут пройти слабые магнитные бури (желтый уровень уже достигнут)», – предупредили учёные 16 января.

    Они добавили, что на широтах выше 60 градусов можно наблюдать полярные сияния.

    Ранее 16 января стало известно, что на Солнце появилась крупная корональная дыра необычной формы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые спрогнозировали возможный рекорд по числу магнитных бурь в 2026 году. На Солнце произошла вторая с начала года мощная вспышка класса М.



    18 января 2026, 21:58 • Новости дня
    На Солнце произошла первая вспышка максимального класса в 2026 году

    Tекст: Ольга Иванова

    На Солнце зафиксировали первую в 2026 году вспышку максимального класса, которая может повлиять на Землю сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Первая в 2026 году вспышка максимального класса Х зафиксирована на Солнце, передает РИА «Новости». Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    По словам учёных, «на Солнце вспышка высшего балла X, происходит прямо сейчас». Вспышка произошла в области 4341, расположенной в центре видимого солнечного диска напротив Земли, и достигла максимума в 21.09 по московскому времени. Ей был присвоен класс X1.95, а более мощное событие наблюдалось только 14 ноября 2025 года.

    Астрономы отмечают, что из-за положения центра взрыва очень высока вероятность воздействия на Землю. Две предыдущие сильные вспышки в этой же области 8 и 12 января сопровождались большими выбросами плазмы, но случились на обратной стороне Солнца. Сейчас учёные продолжают мониторинг ситуации и анализируют возможные последствия для нашей планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о том, что выброшенный Солнцем 13 января выброс плазмы неожиданно достиг Земли. Он стал причиной слабых магнитных бурь. Траектория выброса ранее шла в обход Земли.

    17 января 2026, 08:13 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и морозную субботу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переменная облачность, без осадков, гололедица и температура до минус 12 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В столице в субботу ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, а на дорогах сохранится гололедица, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Температура воздуха днем составит от минус 12 до минус 10 градусов, ночью на воскресенье возможно похолодание до минус 21 градуса.

    Ветер будет слабым, атмосферное давление ожидается на уровне 771 мм ртутного столба. В Московской области температура в субботу составит от минус 15 до минус 10 градусов, ночью ожидается похолодание до минус 24 градусов.

    В регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 21:00 по московскому времени в субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, регион с самыми высокими сугробами в России назван.

    Южный циклон пришел в Москву.

    МЧС Камчатки переведено в режим повышенной готовности из-за циклона.

    19 января 2026, 06:28 • Новости дня
    Китайский модуль «Шэньчжоу-20» успешно вернулся на Землю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20», возвращение которого с орбиты ранее откладывалось из-за столкновения с космическим мусором, успешно приземлился в КНР, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

    Посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился на территории Китая, передает ТАСС. Возвращение капсулы состоялось 19 января 2026 года в 9:34 по местному времени (04:34 по Мск) на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия.

    В сообщении Центрального телевидения Китая говорится: «Проверка показала, что внешний вид посадочного модуля соответствует норме, а оборудование исправно функционирует».

    Запуск корабля «Шэньчжоу-20» был проведен 24 апреля 2025 года. Возвращение экипажа планировалось на 5 ноября, но его пришлось отложить из-за столкновения с космическим мусором. В итоге экипаж покинул орбиту на борту «Шэньчжоу-21», а «Шэньчжоу-20» остался на орбите и вернулся позже в автоматическом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай вывел на орбиту спутник для картографирования Земли.

    Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами.

    Китай заявил о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун».

    19 января 2026, 08:36 • Новости дня
    Рыбопромысловый флот России с 2026 года перешел на отечественные спутники

    Роскосмос: Рыбопромысловый флот с 2026 года перешел на отечественные спутники

    Tекст: Мария Иванова

    С начала 2026 года все российские рыбопромысловые суда начали использовать только отечественные спутниковые системы, такие как «Гонец», «Ямал» и «Экспресс», сообщили в Роскосмосе.

    Российский рыбопромысловый флот с 1 января 2026 года полностью перешел на использование отечественных орбитальных группировок для передачи данных о местоположении судов, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    Теперь для этих целей используются только российские спутниковые системы – «Гонец», «Ямал» и «Экспресс».

    Гендиректор компании «Спутниковая система «Гонец» Андрей Манойло заявил: «Переоснащение рыбопромысловых судов на спутниковые станции “Гонец” фактически началось еще в начале 2017 года, когда они начали штатно применяться на отечественных судах в качестве технических средств контроля. С этого времени процент оснащения терминалами «Гонец» постоянно рос, что послужило плавному переходу на их использование рыбопромысловой отраслью».

    Эксперты отмечают, что к декабрю 2025 года надежность работы российских спутниковых станций «Гонец» на судах более чем вдвое превысила аналогичные показатели иностранного оборудования «Инмарсат». Это позволило обеспечить устойчивую и безопасную передачу данных российских рыбопромысловых судов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия готовится запустить две новые спутниковые группировки, одна из которых будет создавать цифровые карты в реальном времени, а другая станет аналогом Starlink.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о запуске отечественной низкоорбитальной группировки для расширения покрытия связи по всей стране.

