FT сообщила о планах США расширить Совет мира на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

США хотят расширить полномочия Совета мира по Газе, распространив его деятельность на Украину и Венесуэлу, передает RT со ссылкой на Financial Times. В материале отмечается, что инициатива исходит от американских чиновников, которые предложили включить в компетенцию Совета мира «другие горячие точки», помимо Ближнего Востока.

По данным источников издания, администрация Дональда Трампа рассматривает этот орган как возможную альтернативу ООН, своего рода параллельную неофициальную структуру для урегулирования конфликтов за пределами сектора Газа. При этом подчеркивается, что детали функционирования Совета мира, в том числе его юридический статус вне региона, пока остаются неясными.

Ранее Дональд Трамп объявил о создании Совета мира, который возьмет на себя управление сектором Газа. Белый дом также опубликовал состав нового совета, детали которого сейчас обсуждаются на правительственном уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, The Financial Times сообщила, что Дональд Трамп рассматривает возможность создания Совета мира вместо Совета Безопасности ООН.