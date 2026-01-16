  • Новость часаОсуждённую на смертную казнь в КНР россиянку передали России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почем гренландцы будут согласны продать свою родину
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева
    Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    ХАМАС согласился передать власть над Газой технократической администрации
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    Премьер Республики Сербской ушел в отставку
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    12 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    20 комментариев
    16 января 2026, 06:43 • Новости дня

    «Северяне» продвинулись в Харьковской и Сумской областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск «Север» за сутки продвинулась на нескольких участках фронта, при поддержке авиации и артиллерии уничтожив позиции противника и военную технику.

    Группировка войск «Север» продолжила формировать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Наступление сохраняет высокий темп, особенно на Сумском направлении, где поддержка осуществляется авиацией, артиллерией и расчетами БпЛА «Герань-2». Противник пытается контратаковать, но его попытки отражаются комплексным огневым воздействием.

    В Сумской области наибольшее продвижение отмечено в Сумском районе – до 800 метров сразу на десяти участках фронта, а также в Краснопольском и Глуховском районах. Южнее Варачино разведка вовремя выявила вражескую группу, и контратака 71-й отдельной механизированной бригады была сорвана. На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

    В Харьковской области штурмовые подразделения «Севера» продвигаются на большинстве участков фронта при поддержке авиации и «Солнцепеков». В районе Старицы удалось продвинуться на 500 метров, а в лесах у Лимана – на 600 метров с занятием опорного пункта противника. В Волчанских Хуторах заняты два промышленных здания, а удары по районам Меловое-Хатнее привели к уничтожению пункта дислокации резервов противника.

    Противник активизировал дистанционное минирование местности с помощью дронов, чтобы замедлить продвижение российских войск. Потери ВСУ за сутки, по данным источника, превысили 160 человек – примерно поровну в Сумской и Харьковской областях.

    В результате ударов были уничтожены бронетехника, артиллерийские установки, минометы, станции спутниковой связи Starlink, беспилотники разных типов, инженерная техника, склады материальных средств и ГСМ. На отдельных направлениях отмечается поражение радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях.

    Военные подразделения освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области.

    Военнослужащие ВСУ стали покидать позиции в районе населенного пункта Старица.

    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    Комментарии (9)
    15 января 2026, 08:25 • Новости дня
    Генштаб: ВС России заканчивают освобождение Купянска-Узлового
    Генштаб: ВС России заканчивают освобождение Купянска-Узлового
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Запад» завершает освобождение от украинских боевиков населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, заявил руководитель Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Завершается освобождение Купянск-Узловой. После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки «Запад» противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе в городе», – указал Герасимов.

    Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ, пытаясь показать видимость контроля над Купянском, пытались устанавливать там украинские флаги на административных зданиях, но эти действия пресекались.

    Также он добавил, что группировка «Запад» активно развивает наступление на Краснолиманском направлении.

    «Южная» же группировка войск, освободив Северск, продвигается в сторону Славянска.

    Также глава Генштаба отметил, что группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областях.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ перебрасывают значительные силы к Краматорску, Дружковке и Славянску.

    Также украинская армия стала активнее использовать западные системы РЭБ и увеличили удары с помощью РСЗО.

    Комментарии (7)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

    Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    @ Thomas Krych/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может признать барьером к украинскому урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Для Белого дома, как и для Кремля, очевидно, что различные европейские и украинские проекты – это лишь попытка мимикрировать под мирные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп назвал Зеленского причиной задержки урегулирования на Украине.

    «Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

    «Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

    Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

    Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.

    Комментарии (6)
    15 января 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД высмеял попытки Совета Европы наказать Россию за «Орешник»

    Захарова заявила о провале идей Совета Европы по наказанию России за «Орешник»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Совета Европы ввести меры против России после удара по целям подо Львовом, по мнению МИД, обречены на провал и осмеяние.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативы Совета Европы по отношению к России после удара «Орешником» по целям подо Львовом, передает РИА «Новости». Она отметила, что любые попытки «наказать» Россию или ввести против нее санкции обречены на неудачу и станут предметом насмешек.

    Захарова заявила: «Попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить».

    Дипломат добавила, что действия оппонентов из Страсбурга не повлияют на ситуацию, поскольку Россия приняла решение о выходе из Совета Европы и теперь не видит смысла комментировать подобные заявления с правовой точки зрения.

    По словам Захаровой, Совет Европы полностью поддерживает «преступный киевский режим» и проявляет двойные стандарты в отношении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Киева теперь важна не победа, а выживание.

    А глава британского Минобороны Джон Хили рассказал, что во время визита в Киев едва не попал под удар «Орешника».

    Ранее Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    Комментарии (2)
    15 января 2026, 20:15 • Новости дня
    Албания присоединилась к закупке оружия для Киева

    Албания присоединилась к программе PURL по закупке оружия для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Албания объявила о намерении участвовать в программе PURL с 2026 года, что позволит закупать американское оружие для украинских военных нужд.

    Албания присоединится к инициативе PURL, в рамках которой европейские страны приобретают вооружение для Украины из американских запасов, пишет РИА «Новости». Министр иностранных дел Албании Элиса Спиропали официально анонсировала участие страны в программе в 2026 году. Программа PURL была создана США и НАТО, однако не предусматривает прямых поставок вооружения от Соединенных Штатов.

    Вместо этого страны-участницы самостоятельно закупают оружие в США для передачи Украине. Решение Албании поддержать Киев в рамках этой схемы подтверждено на официальном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Албании Эди Рама схватился за голову во время выступления Владимира Зеленского на встрече «коалиции желающих».

    Также Рама заявлял о необходимости для Евросоюза самостоятельно начать переговоры с Россией из-за прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов.

    Напомним, еще в ноябре власти Албании не попали в «Рейтинг недружественных правительств», который составила редакция газеты ВЗГЛЯД.


    Комментарии (4)
    15 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Захарова призвала ФРГ ответить за детали Rheinmetall для удара ВСУ по Хорлам

    Захарова призвала ФРГ ответить по деталям Rheinmetall для удара ВСУ по Хорлам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на гибель 29 человек в поселке Хорлы Херсонской области при атаке ВСУ дронами, собранными из немецких комплектующих, и потребовала реакции Берлина.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала журналистов обратиться к властям ФРГ за комментариями по поводу использования ВСУ беспилотников германского производства, передает ТАСС. По словам Захаровой, в результате атаки дронов на село Хорлы Херсонской области в первые минуты 2026 года погибли 29 человек, среди которых были двое детей, еще 31 человек, включая пятерых несовершеннолетних, получили ранения.

    Дипломат заявила: «Режим Зеленского решил отыграться на мирных гражданах нашей страны, и в первые минуты 2026 года боевики ВСУ совершили преднамеренный налет беспилотников на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы Херсонской области, где на празднование Нового года собрались семьи с детьми».

    Захарова особо подчеркнула, что имеются сведения о сборке использованных дронов из деталей, произведенных немецким концерном Rheinmetall. Она обратилась к средствам массовой информации с предложением запросить официальные комментарии в МИД ФРГ, общественных организациях и Союзе журналистов Германии, чтобы узнать их позицию по этому поводу.

    Захарова также заявила, что ответственность за гибель российских женщин и детей несут власти Берлина и все европейские страны, которые поставляют вооружения на Украину, становясь, по ее словам, соучастниками убийств мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в четверг Захарова поставила под сомнение слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о «многогранных» исторических связях Германии и США.

    Она заявила, что считает виновными в гибели людей в Херсонской области всех, кто поддерживает и финансирует боевиков на Украине.

    Напомним, что германский концерн Rheinmetall планирует поставить на Украину первую партию боевых машин пехоты Lynx KF41 в начале 2026 года.

    Комментарии (3)
    15 января 2026, 21:10 • Новости дня
    NYT: Многие жители Украины готовы на территориальные уступки ради мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Значительная часть жителей Украины стала выражать поддержку территориальным уступкам в обмен на заключение мирного соглашения, особенно после перебоев с электроэнергией, отмечают американские СМИ.

    Многие жители Украины готовы к территориальным уступкам ради заключения мира, пишут «Известия» со ссылкой на публикацию The New York Times и слова киевского юриста Владимира Дородко. «Многие люди устали», – приводит издание прямую речь Дородко, подчеркивая, что подобные настроения становятся всё более распространенными на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

    По словам юриста, среди украинцев усиливается стремление к мирному соглашению, даже если для этого придется пойти на уступки в вопросах границ. Дородко уточнил, что такие взгляды стали особенно заметными после масштабных отключений электроэнергии, которые серьезно отразились на повседневной жизни населения.

    The New York Times отмечает, что число сторонников компромиссного решения в последние месяцы возросло. Это, по данным издания, связано с усталостью общества от затяжного конфликта и ухудшением условий жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам опроса, доля украинцев, которые готовы к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое по сравнению с 2022 годом.

    Ранее The New York Times сообщала, что украинские представители заявили о готовности уступить часть территорий во время переговоров с делегацией США в марте в Эр-Рияде.

    Владимир Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    Комментарии (2)
    15 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Военный суд приговорил младшего сержанта к 17 годам за госизмену

    Tекст: Вера Басилая

    Младший сержант Роман Воробьев получил 17 лет строгого режима после признания вины в госизмене за контакт с представителем украинской военной разведки, сообщили во Втором Западном окружном военном суде.

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор младшему сержанту Роману Воробьеву, признав его виновным в государственной измене, передает ТАСС.

    Воробьеву назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 300 тыс. рублей, лишение воинского звания и государственной награды.

    На судебном заседании Воробьев полностью признал свою вину.

    Суд установил, что Воробьев, уроженец Алтайского края, весной 2024 года самостоятельно вышел на контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Он сообщил о своем намерении перейти на сторону Украины и передал соответствующую информацию представителям противника.

    Жителю Комсомольска-на-Амуре назначили 17 лет лишения свободы за передачу секретных данных об оборонном предприятии спецслужбам Украины.

    Суд в Москве арестовал ИТ-бизнесмена Тимура Килина по обвинению в государственной измене.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 20:46 • Новости дня
    Генсек ОБСЕ выступил за мирные переговоры по Украине

    Синирлиоглу заявил о важности дипломатии для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава ОБСЕ выразил надежду, что дипломатические усилия помогут завершить вооруженное противостояние, и призвал стороны к переговорам и обмену пленными.

    Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу на пресс-конференции в Вене призвал к возобновлению переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дипломатическое взаимодействие между союзниками и противниками сейчас особенно важно. «Я надеюсь, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к окончанию войны. Я призываю стороны продолжать переговоры и достигнуть соглашения о мерах по укреплению доверия, включая освобождение пленных», заявил Синирлиоглу.

    Также ОБСЕ рассчитывает на быструю реакцию государств-участников при инциденте с вмешательством США в дела Гренландии. Ранее Синирлиоглу принял верительные грамоты нового постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского.

    Однако до этого глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила, что сейчас ОБСЕ усилиями Запада пребывает на обочине международных процессов.


    Комментарии (2)
    15 января 2026, 16:57 • Новости дня
    Украинские военкомы за деньги перевозили уклонистов к границе

    Украинские военкомы за 8 тыс долларов перевозили уклонистов к границе с Румынией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники военкомата через служебную машину за деньги помогали уклонистам пересекать границу с Румынией, используя нелегальные схемы, сообщило Государственное бюро расследований Украины.

    Организацию незаконной переправки через границу с Румынией раскрыли сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, передает ТАСС. По данным следствия, двое сержантов одного из районных территориальных центров комплектования в Ивано-Франковской области за восемь тыс. долларов предлагали уклонистам доставку на служебном автомобиле до границы. Далее пересечь границу предлагалось ночью, переплыв реку Прут в термокостюме.

    Следователи сообщили, что схема работала с сентября 2025 года, и за это время через границу были переправлены более десяти уклонистов. Двум организаторам предъявлены обвинения по статье об организации незаконной переправки лиц через государственную границу, им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    В ГБР не исключают, что к преступной схеме могут быть причастны другие сотрудники территориальных центров комплектования. Досудебное расследование по делу продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в ГБР сообщили, что начальник финансовой службы одной из бригад ВСУ присвоил крупную сумму денег и потратил часть на азартные игры.

    В Службе внешней разведки (СВР) России отмечали, что коррупционные разоблачения во власти вызвали резкое ухудшение морального состояния солдат ВСУ и рост числа дезертиров.

    Всего в течение 2025 года численность дезертиров и «самовольно ушедших» из рядов ВСУ превысила 200 тыс., что составляет примерно четверть всех военнослужащих.


    Комментарии (0)
    15 января 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА дальнего действия, а также командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 265 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 190 беспилотников, 645 ЗРК, 27 140 танков и других бронемашин, 1 641 боевая машина РСЗО, 32 596 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 877 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России также поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

    Днем ранее ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине. До этого они поразили украинские военные аэродромы.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 13:27 • Новости дня
    Кремль заявил о дальнейшем «сужении коридора» решений для Киева

    Песков заявил о ежедневном сокращении возможностей Киева для принятия решений

    Tекст: Вера Басилая

    Коридор возможностей для принятия решений киевскими властями становится все уже, поскольку ситуация для них ежедневно ухудшается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Ситуация на Украине становится все сложнее для властей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, пространство для принятия решений у киевских властей с каждым днем сокращается.

    «Сужается коридор для принятия решений киевским режимом», – подчеркнул представитель Кремля.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, а промедление исходит со стороны Киева.

    Ответственное западное издание Responsible Statecraft отметило, что положение Киева на переговорах ухудшается и его финансовая ситуация остается крайне тяжелой.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 18:52 • Новости дня
    Житель Пензенской области получил 14 лет за госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Пензенской области получил 14 лет колонии за сбор информации, которую планировал передать иностранному государству для использования против российских военных, сообщили в Верховном суде.

    Верховный суд России подтвердил, что сам по себе сбор сведений для передачи иностранному государству, если эти данные могут быть использованы в ущерб безопасности страны, считается оконченным составом государственной измены. Об этом говорится в официальном сообщении судебной инстанции.

    Житель Пензенской области Игорь Нуждов был признан виновным за то, что собирал сведения для передачи противнику, которые могли быть использованы против Вооружённых сил России. Ранее суд первой инстанции квалифицировал его действия как покушение на госизмену, однако апелляционная инстанция изменила приговор.

    В результате новая квалификация преступления позволила назначить Нуждову 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Коллегия по уголовным делам Верховного суда отказалась смягчать наказание и отклонила жалобу осуждённого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, те же 14 лет получила жительница Петербурга и Карелии за работу на украинские спецслужбы.

    А вот за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили уже к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей.

    На такой же срок был осужден и житель Крыма за передачу данных об обороне побережья Украине.


    Комментарии (0)
    15 января 2026, 23:38 • Новости дня
    ВС России ликвидировали пять офицеров ВСУ на различных направлениях СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Пять украинских офицеров, включая заместителя командира батальона штурмовой бригады «Лють», были уничтожены на различных участках СВО, сообщили представители российских силовых структур.

    Заместитель командира батальона штурмовой бригады «Лють» майор полиции Александр Куралех был уничтожен в ДНР. На покровском направлении ликвидировали капитана полиции Максима Негару из штурмовой бригады «Хижак». В населенном пункте Краснополье Сумской области был уничтожен капитан Александр Чуб, начальник отделения и связи пограничной заставы 5-го погранотряда.

    Также в ДНР погиб командир аэромобильной роты старший лейтенант Дмитрий Соколко. В районе Славянска ликвидирован лейтенант Сергей Мартыненко из 30-й отдельной механизированной бригады, передает ТАСС данные источника в силовых структурах.

    Он подчеркнул, что «большинство из них уничтожены на командных пунктах, которые круглосуточно выявляются нашими разведчиками, после чего координаты оперативно передаются на поражение».

    Источник добавил, что успех операции принесли слаженная работа разведки и операторов ударных беспилотников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. При этом ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО более 1,3 тыс. военных. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.


    Комментарии (0)
    15 января 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Подразделения группировки «Север» при поддержке авиации, артиллерии и комплексов ТОС «Солнцепек» продвигаются на ряде участков фронта на Сумском направлении. В Сумской области отмечается продвижение на десяти участках в Сумском районе, трех – в Краснопольском и двух – в Глуховском, общее продвижение составило до 700 м, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Краснополье точным ударом беспилотника был уничтожен командный наблюдательный пункт ВСУ, противник потерял до взвода личного состава, включая офицеров. В районе Алексеевки попытка ВСУ выдвинуть штурмовую группу не удалась – вся вражеская группа уничтожена комплексным огневым поражением.

    На Теткинском и Глушковском участках изменений не отмечено, артиллерия «Севера» атаковала позиции ВСУ в районе Рыжевки.

    На Харьковском направлении идут ожесточенные бои, «Северяне» наступают на нескольких направлениях, продавливая оборону ВСУ. ВКС России и «Солнцепеки» наносили точечные удары по выявленным целям, ВСУ оставляют позиции, чтобы избежать окружения.

    В районе Старицы подразделения «Севера» продвинулись на четырех участках, общий прирост составил 400 м под прикрытием артиллерии и ТОС. В лесу юго-западнее Лимана штурмовики заняли два опорных пункта ВСУ, закрепились, продвижение составило до 550 м. В Волчанских Хуторах «Северяне» продвинулись на 200 м и заняли пять домовладений.

    В районе Меловое-Хатнее продолжается расширение зоны безопасности возле российской границы. Ударами беспилотников «Герань-2» поражен пункт дислокации ВСУ в районе Великого Бурлука. На Липцовском участке изменений нет, противник активных действий не предпринимал.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    Der Spiegel: Суд ФРГ считает виновной в подрыве «Северных потоков» Украину
    Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира
    Генпрокуратура Украины возбудила дело против соратника Навального
    Албания присоединилась к закупке оружия для Киева
    Ельцин-центр убрал информацию о Ройзмане, Макаревиче и Муратове
    Viola лишилась в России товарного знака с девушкой

    Российский транспорт в 2026 году получит новую конфигурацию

    В 2025 году российский транспорт успешно преодолел целый ряд вызовов и испытаний. О чем именно идет речь, как перестраиваются транспортные потоки внутри страны и за ее пределы – и как они в итоге должны выглядеть уже через несколько лет? Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

    Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формирования зоны безопасности вдоль украинской границы? Подробности

    Перейти в раздел

    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине

    В Евросоюзе хотят назначить переговорщика для диалога с Россией по ситуации на Украине. Среди возможных претендентов на эту роль называют действующего президента Финляндии Александра Стубба – сторонника жесткого курса в отношениях с Москвой. Зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Россией и почему Стубб не годится на эту роль? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации