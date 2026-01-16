Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.12 комментариев
«Северяне» продвинулись в Харьковской и Сумской областях
Группировка войск «Север» за сутки продвинулась на нескольких участках фронта, при поддержке авиации и артиллерии уничтожив позиции противника и военную технику.
Группировка войск «Север» продолжила формировать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Наступление сохраняет высокий темп, особенно на Сумском направлении, где поддержка осуществляется авиацией, артиллерией и расчетами БпЛА «Герань-2». Противник пытается контратаковать, но его попытки отражаются комплексным огневым воздействием.
В Сумской области наибольшее продвижение отмечено в Сумском районе – до 800 метров сразу на десяти участках фронта, а также в Краснопольском и Глуховском районах. Южнее Варачино разведка вовремя выявила вражескую группу, и контратака 71-й отдельной механизированной бригады была сорвана. На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
В Харьковской области штурмовые подразделения «Севера» продвигаются на большинстве участков фронта при поддержке авиации и «Солнцепеков». В районе Старицы удалось продвинуться на 500 метров, а в лесах у Лимана – на 600 метров с занятием опорного пункта противника. В Волчанских Хуторах заняты два промышленных здания, а удары по районам Меловое-Хатнее привели к уничтожению пункта дислокации резервов противника.
Противник активизировал дистанционное минирование местности с помощью дронов, чтобы замедлить продвижение российских войск. Потери ВСУ за сутки, по данным источника, превысили 160 человек – примерно поровну в Сумской и Харьковской областях.
В результате ударов были уничтожены бронетехника, артиллерийские установки, минометы, станции спутниковой связи Starlink, беспилотники разных типов, инженерная техника, склады материальных средств и ГСМ. На отдельных направлениях отмечается поражение радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях.
Военные подразделения освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области.
Военнослужащие ВСУ стали покидать позиции в районе населенного пункта Старица.