    15 января 2026, 14:53 • Новости дня

    Китай выступил против применения силы в международных отношениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай выступает против применения силы в международных отношениях и навязывания своей воли другим странам, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

    По его словам, Китай последовательно выступает за соблюдение основных целей и принципов устава ООН, а также международного права, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы Ван И подчеркнул: «Китай последовательно выступает за соблюдение основных целей устава ООН и международного права, выступает против применения или угрозы применения силы в международных отношениях, а также против навязывания своей воли другим странам и против того, чтобы мир вернулся к закону джунглей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    14 января 2026, 19:57 • Новости дня
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    @ Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное вмешательство США в Иран может произойти в ближайшие сутки, считают европейские чиновники, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters, один из источников отметил, что события могут начать развиваться уже в ближайшие 24 часа, передает РИА «Новости».

    Неназванный израильский чиновник убежден: президент США Дональд Трамп, вероятно, уже принял решение по военному вмешательству в Иран, сообщает агентство.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану. Она также обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране.

    Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    Комментарии (11)
    14 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    Комментарии (7)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 08:17 • Новости дня
    Стало известно о готовности Трампа к быстрому удару по Ирану

    NBC сообщил о возможности быстрого удара США по Ирану

    Стало известно о готовности Трампа к быстрому удару по Ирану
    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану, несмотря на сомнения советников, сообщил канал NBC со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп не поддерживает идею затяжной войны с Ираном, однако в случае необходимости готов отдать приказ о быстром и решительном ударе по исламской республике, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По информации канала, Трамп сообщил о своей позиции членам команды по национальной безопасности. При этом его советники выразили сомнения, что однократный удар сможет «свергнуть режим» в Иране, а также подчеркнули, что США могут не располагать достаточными силами для отражения возможного «агрессивного ответа» со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил, что удары США по Ирану неминуемы. Заседание Совбеза ООН по Ирану назначили на четверг. Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    Комментарии (20)
    15 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Военный эксперт оценил готовность США к удару по Ирану

    Военный эксперт Лямин: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном

    Военный эксперт оценил готовность США к удару по Ирану
    @ Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США в ближайшие дни перейдут к военным действиям против Ирана, то у американцев просто не хватит сил для серьезного обмена ударами. Имеющийся в регионе потенциал будет быстро израсходован, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее стало известно о переброске американской военной техники на Ближний Восток.

    «На Ближнем Востоке находятся как минимум три американских эсминца и одна из многоцелевых подводных лодок. Кроме того, на базах США в регионе сохраняется стратегическая авиация», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его оценкам, если цель Штатов – запустить несколько десятков ракет по Ирану, то у них есть такая возможность.

    Другое дело, что текущая группировка не рассчитана на длительную кампанию, добавил собеседник. «Дело в том, что Пентагон ради операции в Венесуэле передислоцировал авианосную ударную группу, которая была в Средиземном море. Переброска же USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток потребует около недели», – уточнил специалист.

    Если же США в ближайшие дни перейдут к военным действиям против Тегерана, то у американцев просто не хватит сил для серьезного обмена ударами, продолжил спикер. «Имеющийся потенциал быстро израсходуется. Так, эсминцам и подлодке придется возвращаться на базу для перезарядки. Но базы станут одними из первоочередных целей для иранских ответных ударов», – рассуждает аналитик.

    «С этими рисками, надо полагать, и связаны сомнения администрации Дональда Трампа относительно возможной операции против Исламской республики», – акцентировал эксперт. По его мнению, Вашингтон не может рассчитывать на поддержку арабских стран. Те категорически не хотят быть втянутыми в конфликт, поскольку государства и их нефтяная инфраструктура крайне уязвимы перед иранскими ракетами и дронами.

    Как полагает Лямин, на окончательное решение президента США о том, наносить ли удары по Ирану или нет, может повлиять несколько факторов. Первый – ключевой – обстановка в иранских городах. «Иран практически подавил протесты и беспорядки. На улицах еще продолжают действовать патрули, но каких-то активных действий уже нет. Судя по всему, призыв Трампа к протестующим захватывать госучреждения не был услышан», – отметил эксперт.

    По его оценкам, определенную роль в стабилизации ситуации сыграли меры по блокировке интернета: «это затруднило работу иностранной агентуры на территории Ирана». «Если власти страны будут и дальше стабилизировать обстановку, то вероятность американской операции резко снизится. Трамп же может переключить все свое внимание, например, на Гренландию», – считает аналитик.

    Впрочем, если протесты возобновятся с новой силой, а израильское лобби в Вашингтоне перейдет к «продавливанию» Белого дома, то атака произойдет, уточнил Лямин. «Израиль заинтересован в серьезной военной операции США против Ирана. Но американский лидер до сих пор опасался втягивания в продолжительные конфликты. Его больше прельщают быстрые военные действия, как это было в случае с Венесуэлой», – указал собеседник.

    Однако, как отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности, Иран – это не Венесуэла. «Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил он.

    Ранее стало известно, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на источники. Передислокация связана с обострением напряженности между США и Ираном.

    Накануне вечером агентство Reuters заявило, что Штаты могут нанести удар по Исламской республике в течение 24 часов. По информации издания, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Америки. В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было велено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Напомним, Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану

    Государства Персидского залива выступили против атаки США на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на напряженность с Ираном, монархии Персидского залива опасаются последствий военного удара США и настаивают на дипломатии, сообщает The New York Times.

    Страны Персидского залива публично и негласно убеждают администрацию Дональда Трампа воздержаться от военной атаки на Иран и предпочесть дипломатические меры. По мнению местных аналитиков, даже Саудовская Аравия, которая традиционно рассматривает Иран как конкурента, не поддерживает силовое вмешательство США. Власти региона опасаются, что эскалация конфликта приведет к дестабилизации и нанесет ущерб их экономике и безопасности, передает The New York Times.

    Султанат Оман, традиционно выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, порекомендовал Вашингтону не наносить удар, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Катар также призывает к мирному решению, подчеркивая необходимость возвращения к переговорам. Представитель МИД Катара отметил: «Главные вызовы региона требуют возвращения за стол переговоров».

    Прошлогодние удары США по ядерным объектам Ирана и последующая атака Ирана по американской базе в Катаре усилили опасения монархий залива по поводу ответных действий. После этих событий американские военные начали вывозить часть неключевого персонала с катарской базы из соображений безопасности, рассказали два военных источника.

    Единство в отношении Ирана среди стран Совета сотрудничества Персидского залива отсутствует: Кувейт, Оман и Катар поддерживают с Тегераном рабочие отношения, тогда как Саудовская Аравия и Бахрейн придерживаются более жесткой линии. Несмотря на напряженность, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в 2023 году восстановил дипломатические отношения с Ираном после семилетнего разрыва.

    Эксперт Международной кризисной группы Ясмин Фарук считает, что страны залива опасаются хаоса в случае смены власти в Иране и укрепления позиций Израиля. В прошлом году Израиль совершил неудачную атаку в Катаре, что вызвало тревогу среди арабских правительств региона. Объединенные Арабские Эмираты также опасаются потерь от обострения, поскольку Дубай остается важным торговым хабом для иранских товаров.

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране.

    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Между тем, авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    Комментарии (4)
    15 января 2026, 06:34 • Новости дня
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    @ Zhang Fengguo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране пройдет в четверг, 15 января, сообщило председательствующее в СБ в январе постпредство Сомали.

    Встреча состоится по запросу Соединенных Штатов в 23.00 мск (15.00 времени Нью-Йорка). Обсуждение Ирана пройдет в рамках пункта повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США запросили проведение заседания Совбеза ООН по вопросу ситуации в Иране. В Иране произошли вооруженные столкновения демонстрантов с органами правопорядка. Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Axios: Рубио и Нетаньяху провели переговоры по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Иране и варианты возможного ответа со стороны Вашингтона, пишет Axios.

    По данным источников Axios, беседа прошла 12 января, передает ТАСС. Еще один разговор намечен на 14 января, пишет портал.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что военное вмешательство США в Иран может произойти в ближайшие сутки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану. Она также обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 19:36 • Новости дня
    Власти Ирана опровергли материалы в западных СМИ о числе жертв протестов

    Иранские власти заявили о недостоверности данных о 12 тыс жертв протестов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судебные органы Ирана выступили с опровержением сообщений в СМИ о более чем 12 тысячах погибших на протестах, указав на ложный характер этих данных.

    Судебные органы Ирана опровергли информацию зарубежных СМИ о числе жертв протестов, передает «РИА Новости», ссылаясь на иранское агентство Mehr. В заявлении отмечается, что сведения о более чем 12 тысячах погибших, распространяемые иностранными источниками, не соответствуют действительности.

    Представители судебных властей заявили: «Фальсификация числа жертв в недавних террористических актах в Иране со стороны новостных агентств 'Моссада' (израильской разведывательной службы – ред.) является настоящей ложью. Числа, указанные на телах погибших, – номер разрешения на захоронение, а не порядковые номера жертв».

    Власти акцентировали внимание на том, что зарубежные публикации искажали факты, чтобы создать негативный информационный фон вокруг ситуации в стране.

    Число погибших в результате протестов в Иране, по оценкам источников, может составлять от 12 тыс. до 20 тыс. человек, заявил накануне американский телеканал CBS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Иране начались две недели назад из-за резкого падения курса риала. Столкновения с органами правопорядка переросли в вооруженные.

    Президент США Дональд Трамп призвал союзников США срочно покинуть Иран, позже Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 00:50 • Новости дня
    Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней»

    Трамп: Убийства в Иране прекратились и казней не будет

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон получил от надежных источников информацию об отмене казней протестующих в Иране, там «прекратились убийства», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп подчеркнул, что Вашингтон получил «очень хорошую информацию» от осведомленных лиц. «Они говорят, что убийства прекратились и что казней не будет. Предполагалось, что сегодня будет много казней, но их не будет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана. Он уточнил, что США продолжат внимательно наблюдать за ситуацией вокруг Ирана, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана временно закрыли воздушное пространство страны, сообщает сервис Flightradar24.

    В соответствии с новым уведомлением NOTAM исключение делается только для международных рейсов, «на которые дается разрешение». Документ остается в силе чуть более двух часов, сообщает Flightradar24 в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана закрыли воздушное пространство у границы с Ираком. В Иране митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 01:12 • Новости дня
    Иран закрыл небо со стороны Ирака

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли решение о закрытии воздушного пространства у границы с Ираком, сообщил телеканал Al Hadath.

    Это решение затронуло все воздушные суда, направляющиеся из Ирака, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

    Сутки назад, как отмечал Al Arabiya, власти Тегерана обратились к Багдаду с просьбой не отправлять гражданские рейсы в исламскую республику без предварительного согласования с иранской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались массовые протесты после резкого падения курса риала. Позже митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану
    Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану.

    Ведущий Такер Карлсон в эфире своей программы заявил, что ожидает неминуемых ударов США по Ирану, передает РИА «Новости». По его словам, события указывают на движение в этом направлении, хотя он не уверен, произойдет ли это на самом деле. Карлсон отметил: «Мы ждем того, что выглядит, как неминуемые удары по Ирану. Понятия не имею, случится это или нет. Но все указывает, что что-то приближается. Импульс в этом направлении». Также журналист выразил мнение относительно возможных действий Вашингтона по отношению к Гренландии, добавив, что существует перспектива отъема этого острова у Дании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг. Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток. Дональд Трамп заявил, что в Иране прекратились убийства и не будет казней.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 03:48 • Новости дня
    США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    США запросили проведение заседания Совбеза ООН по вопросу ситуации в Иране, сообщил источник в СБ.

    Американская сторона запросила проведение встречи на четверг, 15 января, в 15.00 по нью-йоркскому времени (23.00 мск). При этом председатель Совета Безопасности ООН на январь от Сомали пока официально не подтвердил назначение данного заседания, передает РИА «Новости»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. По данным СМИ, авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 02:53 • Новости дня
    Иран отверг возможность обсуждения своей ракетной программы

    Глава МИД Ирана Аракчи: Ракетная программа не подлежит обсуждению

    Tекст: Антон Антонов

    Иран не намерен обсуждать свою ракетную программу, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    «Баллистические ракеты – это средство нашей обороны, самое надежное средство защиты, и этот вопрос не подлежит обсуждению», – приводит слова Аракчи РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Министр отметил, что Тегеран готов предоставить гарантии исключительно мирного характера своей ядерной программы и ожидает отмены антииранских санкций.

    Аракчи также заявил, что призывы США к переговорам по сути означают навязывание условий со стороны Вашингтона. Кроме того, глава МИД сообщил, что протесты в Иране были использованы террористическими элементами с целью спровоцировать американского президента Дональда Трампа к военным действиям против Тегерана.

    Аракчи добавил, что власти не планируют казнить протестующих. «Нет планов вешать вообще», – подчеркнул министр. По его словам, в Иране не проходят демонстрации уже четыре дня, ситуация в стране спокойная.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Позднее Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 02:59 • Новости дня
    Daily Telegraph сообщила об эвакуации британских дипломатов из Тегерана

    Daily Telegraph: Британия эвакуировала сотрудников посольства из Тегерана

    Tекст: Антон Антонов

    Британские власти приняли решение вывезти своего посла и всех сотрудников консульского отдела посольства из Тегерана, пишет Daily Telegraph.

    По данным Daily Telegraph, Британия эвакуировала посла и сотрудников посольства в связи с обострением ситуации в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство Британии в Иране приостановило работу на фоне роста напряженности в регионе. СМИ заявили, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. Сообщается, что авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
