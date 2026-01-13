Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ около Мирополья Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям бригады теробороны рядом со Старицей и Волчанскими Хуторами.

При этом ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада матсредств.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Грушевки, Петровки, Благодатовки, Купянска-Узлового Харьковской области, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР), Яровой, Соснового, Дробышево и Ильичевки Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, танк, бронемашина, 13 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Закотного, Резниковки, Петровского, Приволья, Миньковки, Константиновки и Степановки ДНР.

Противник потерял свыше 165 военнослужащих, пять броне машин и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны у Белицкого, Гришино, Криворожья, Водянского, Торецкого, Русина Яра, Вольного, Сухецкого ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, бронемашина, девять пикапов и артиллерийское орудие.

Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Верхней Терсы, Барвиновки, Любицкого, Розовки, Новоукраинки, Зализничного, Жовтневого, Терноватого, Прилук Запорожской области и Братского Днепропетровской области.

ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих и две бронемашины, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области.

