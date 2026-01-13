Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.0 комментариев
ВСУ за сутки потеряли более 1275 военных в зоне СВО
В течение суток украинские войска на разных направлениях линии боевого соприкосновения потеряли более 1 275 военнослужащих, а также свыше 70 единиц техники и вооружения.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ около Мирополья Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям бригады теробороны рядом со Старицей и Волчанскими Хуторами.
При этом ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада матсредств.
Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Грушевки, Петровки, Благодатовки, Купянска-Узлового Харьковской области, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР), Яровой, Соснового, Дробышево и Ильичевки Донецкой народной республики (ДНР).
Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, танк, бронемашина, 13 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада с боеприпасами.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Закотного, Резниковки, Петровского, Приволья, Миньковки, Константиновки и Степановки ДНР.
Противник потерял свыше 165 военнослужащих, пять броне машин и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.
В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны у Белицкого, Гришино, Криворожья, Водянского, Торецкого, Русина Яра, Вольного, Сухецкого ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, бронемашина, девять пикапов и артиллерийское орудие.
Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Верхней Терсы, Барвиновки, Любицкого, Розовки, Новоукраинки, Зализничного, Жовтневого, Терноватого, Прилук Запорожской области и Братского Днепропетровской области.
ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих и две бронемашины, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году.