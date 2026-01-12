Си Цзиньпин распорядился внедрить новые методы против коррупции с 2026 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Китайские власти в ближайшие пять лет должны усилить борьбу с коррупционными элементами и искоренять их с помощью инновационных методов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что 15-я пятилетка станет решающим этапом для создания прочной основы социалистической модернизации и внедрения комплексных антикоррупционных мер.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо учитывать новые тенденции и особенности коррупции, а также совершенствовать механизмы распределения обязанностей по борьбе с ней. По его словам, требуется своевременное выявление и точное определение коррупционных проявлений. «Коррупция – это камень преткновения в процессе государственного и партийного развития», – заявил китайский лидер.

Он призвал к решительным мерам, чтобы чиновники не смели, не могли и не хотели заниматься коррупцией, отметив, что ситуация в антикоррупционной сфере по-прежнему остается серьезной и сложной. Си Цзиньпин заявил о необходимости усиленной координации, а также более жесткого надзора, чтобы коррупционеры не имели возможности укрываться.

Кампания по борьбе с коррупцией в Китае была активизирована с 2012 года, когда к власти пришло пятое поколение руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы многие чиновники, включая высокопоставленных, были лишены постов и приговорены к длительным срокам заключения, в том числе пожизненным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего гендиректора China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя казнили за получение взяток на сумму 1,108 млрд юаней за четыре года работы. Бай Тяньхуэй признал свою вину в коррупции.