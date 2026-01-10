Актера сериала «Ранняя пташка» задержали по делу о наркотиках в Стамбуле

Актера турецкого сериала «Ранняя пташка» Ямана задержали по делу о наркотиках

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Sabah, в ходе масштабной антинаркотической операции были проверены около сотни ночных заведений, в том числе гостиница Bebek и клуб Klein Phonix, передает РИА «Новости».

По данным газеты, в результате рейда задержаны семь человек: среди них – владелец и директор Klein Phonix, актриса Селен Гёргюзель, а также Джан Яман, которого полиция задержала в клубе Ruby.

В ряде клубов, куда нагрянули полицейские, были изъяты наркотики и боеприпасы. В отношении всех задержанных выдвинуты обвинения, связанные с употреблением и сбытом наркотиков, а также с предоставлением помещений для проституции.

Все задержанные должны в ближайшее время пройти тест на наркотики.

36-летний Джан Яман сыграл главные роли в популярных турецких сериалах «Ранняя пташка», «Эль Турко» и «Любовь назло».

5 января в ходе масштабной антинаркотической операции в Стамбуле был задержан актер популярного среди россиян сериала «Клюквенный щербет» Догукан Гюнгёр вместе с 22 другими подозреваемыми.

В августе 2025 года прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасову задержали в Домодедово. Сотрудники транспортной полиции и таможни нашли у нее 0,38 грамма гашишного масла в электронном устройстве. В отношении актрисы возбудили дело по статье о контрабанде наркотиков.