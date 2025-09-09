Захарова обвинила Латвию в неонацизме из-за планов выдворить 841 россиянина

Захарова назвала планы Латвии выдворить 841 россиянина чудовищным примером неонацизма

Tекст: Мария Иванова

Планы латвийских властей по выдворению 841 гражданина России являются «чудовищным примером неонацизма», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что меры по выдворению осуществляются по национальному признаку и направлены на запугивание русскоязычного населения, что, по ее мнению, не имеет правовых оснований и противоречит нормам морали и нравственности.

Она добавила, что подобная политика реализуется в Латвии на протяжении многих лет, и российская сторона регулярно привлекает к этим действиям внимание международного сообщества и профильных организаций.

«Это позорная страница в истории этой страны. Это позорная страница в истории западноевропейского сообщества. И это позорная страница в летописи международных организаций, профильной темой которых являются права человека и гуманитарное измерение», – сказала Захарова.

В июле латвийские власти уведомили 841 россиянина о необходимости покинуть страну, так как они не подали документы на получение статуса резидента Евросоюза. Руководитель миграционной службы Майра Розе ранее заявляла, что россияне должны покинуть Латвию до 13 октября.

Ранее Мария Захарова назвала выдворение 98-летнего ветерана из Латвии проявлением неофашизма. Она также отмечала, что страны Прибалтики используют антироссийскую риторику как основной товар и не зарабатывают деньги ничем иным.