В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Россиянин Каверин вылетел в Москву из Афганистана
Россиянин Каверин после задержания в Афганистане вернется в Москву
Этнограф Святослав Каверин, находившийся под стражей в Афганистане полтора месяца, готовится к возвращению в российскую столицу в ближайший понедельник.
Как сообщили два информированных источника, информацию передает РИА «Новости». Святослав Каверин намерен вернуться на родину после полутора месяцев заключения в Афганистане. Один из источников отметил, что Каверин сообщил родственникам о своем вылете в Москву после освобождения.
По данным агентства, после освобождения Каверин отправил голосовое сообщение семье. Этнограф является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН.
19 июля, Каверин написал в своем Telegram-канале, что был задержан в Кундузе за попытку контрабанды украшений и перевезен в Кабул.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Афганистане задержали российского этнографа Святослава Каверина по подозрению в попытке вывоза украшений. Российское посольство занимается судьбой задержанного гражданина.