Комиссия ГД предложила признать Henry Jackson Society нежелательным в России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила Генпрокуратуре признать деятельность британской организации Henry Jackson Society (Общество Генри Джексона) нежелательной в стране.
Инициативу озвучил глава комиссии Василий Пискарев, сообщает РИА «Новости». По его словам, кроме этого, собраны материалы против авторов аналитических докладов других зарубежных организаций, которые призывали к совершению террористических и диверсионных актов на территории России.
Пискарев отметил, что британские аналитики из Henry Jackson Society выпустили доклад, призывающий европейских политиков поддерживать диверсии в России для нарушения логистики и военного производства. Также упоминались публикации Люка Коффи и Кена Касапоглу из Hudson Institute, содержащие перечень целей для ударов по российской инфраструктуре, в том числе мостам, оборонным заводам и маршрутам Китай – Россия.
По мнению комиссии, в действиях авторов материалов усматриваются признаки диверсионных и террористических преступлений. Все собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России признала работу британского аналитического центра The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) нежелательной на территории страны.
В августе в России признали нежелательной деятельность швейцарской организации International Baccalaureate, причиной стали антироссийская пропаганда и искажение исторических фактов.