Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.
Центр безопасности Мax за август заблокировал 67 тыс. подозрительных аккаунтов
В августе специалисты Центра безопасности Мax устранили десятки тысяч подозрительных аккаунтов и вредоносных файлов, усилив защиту платформы от мошенничества.
Центр безопасности Мax подвел итоги работы за август, сообщает VK. За месяц были заблокированы около 67 тыс. подозрительных аккаунтов, а также выявлено и удалено более 13 тыс. вредоносных файлов. Основной причиной блокировки аккаунтов стали попытки рассылки спама. Все профили, замеченные в мошеннической деятельности, получили пожизненный бан.
Сотрудники Центра безопасности круглосуточно мониторят обращения пользователей. За август через кнопку «Пожаловаться» поступило 27 тыс. сигналов, среднее время обработки каждого обращения составило менее четырех минут. Для обнаружения мошенников применяются автоматизированные системы и тестируются антифрод-технологии от Сбера, которые не только выявляют подозрительных пользователей, но и блокируют подозрительные операции.
В партнерстве с «Лабораторией Касперского» выполнена интеграция автоматической проверки номеров телефонов, что усилило защиту пользователей Мax от телефонного мошенничества.
Напомним, аудитория Max превысила 30 млн человек.
В Max проводится работа с госструктурами для выявления мошенников.
Кроме того, в национальном мессенджере Max открылся официальный канал президента России Владимира Путина.
