Верховный суд: Раскаяние уклониста не служит основанием для прекращения дела

Tекст: Алексей Дегтярев

Раскаяние обвиняемых в уклонении от военной службы, их обещания отслужить в будущем, а также положительные характеристики не могут быть основанием для прекращения уголовного дела, заявили в коллегии, передает ТАСС.

Там добавили, что преступления по таким статьям направлены против порядка управления, его общественная опасность заключается в нарушении установленного порядка комплектования ВС России, что может причинить вред обороноспособности государства.

Показательным стал случай жителя Камчатского края Максима Лаптева, который в 2023 и 2024 году уклонялся от призыва, скрывался от сотрудников военкомата и менял место жительства без уведомления.

Вилючинский горсуд прекратил дело благодаря положительным характеристикам и выплате обвиняемым 8 тыс. рублей детскому дому, назначив штраф в 30 тыс. рублей. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение в силе.

Генпрокуратура России обжаловала эти решения, отметив, что благотворительные пожертвования не имеют отношения к комплектованию армии. Верховный суд согласился с позицией прокуратуры и отменил решения нижестоящих судов, направив дело на новое рассмотрение.

