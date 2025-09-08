Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Верховный суд: Раскаяние уклониста не служит основанием для прекращения дела
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда сообщила, что положительные характеристики обвиняемых и их раскаяние не могут стать основанием для прекращения уголовного дела об уклонении от службы.
Раскаяние обвиняемых в уклонении от военной службы, их обещания отслужить в будущем, а также положительные характеристики не могут быть основанием для прекращения уголовного дела, заявили в коллегии, передает ТАСС.
Там добавили, что преступления по таким статьям направлены против порядка управления, его общественная опасность заключается в нарушении установленного порядка комплектования ВС России, что может причинить вред обороноспособности государства.
Показательным стал случай жителя Камчатского края Максима Лаптева, который в 2023 и 2024 году уклонялся от призыва, скрывался от сотрудников военкомата и менял место жительства без уведомления.
Вилючинский горсуд прекратил дело благодаря положительным характеристикам и выплате обвиняемым 8 тыс. рублей детскому дому, назначив штраф в 30 тыс. рублей. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение в силе.
Генпрокуратура России обжаловала эти решения, отметив, что благотворительные пожертвования не имеют отношения к комплектованию армии. Верховный суд согласился с позицией прокуратуры и отменил решения нижестоящих судов, направив дело на новое рассмотрение.
