Лавров рассказал о резкой реакции Запада на фото Путина, Моди и Си Цзиньпина

Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.
Лавров: Фото Путина, Моди и Си Цзиньпина вызвало настоящую злобу на Западе
Совместное фото лидеров России, Индии и Китая стало поводом для резкой реакции западных стран, которые увидели в нем угрозу сложившемуся мировому порядку, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Выступая перед студентами МГИМО, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что совместная фотография президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина вызвала «злобу и остервенение» на Западе, передает ТАСС.
По словам Лаврова, западные лидеры назвали это фото вызовом мировому порядку, основанному на правилах, однако он подчеркнул, что подобного порядка в реальности не существовало.
Лавров также отметил, что двусторонние отношения России с Индией и Китаем существуют давно и развиваются независимо от внешнего давления. Министр привел мнение некоторых американских аналитиков, которые открыто выразили обеспокоенность перспективой дружбы между тремя странами, задаваясь вопросом, как тогда Запад сможет использовать одну из сторон против другой. Лавров подытожил, что такая позиция раскрывает истинную философию западных государств.
