Лавров заявил о подъеме здоровых политических сил в Европе

Лавров: Здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, здоровые силы в Европе начинают активнее проявлять себя, несмотря на попытки их пресечения, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что эти политические силы через демократические процессы должны возобладать, несмотря на противодействие, с которым они сталкиваются в ряде стран, таких как Германия, Франция и Румыния.

Министр отметил: «Здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову. И они через то, что европейцы называют демократическим процессом, должны все-таки возобладать. Хотя им мешают, как им мешали в Румынии, как им мешали во Франции, как сейчас в Германии пытаются оппозиционные партии запретить законодательно».

Кроме того, Лавров обратил внимание на изменения во взглядах американских партнеров по Украине. По его словам, администрация президента Дональда Трампа начинает слышать Россию относительно первопричин украинского кризиса. Он пояснил, что разговор президентов России и США в Анкоридже показал готовность решать вопросы с учетом законных национальных интересов всех сторон, что отличает нынешнее руководство США от предыдущих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отказался комментировать заявления госсекретаря США Марко Рубио о новом плане по Украине. Лавров и Рубио провели короткую беседу на саммите в Малайзии. Стороны договорились восстановить экономическое сотрудничество.