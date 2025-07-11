  • Новость часаЛавров передал Рубио выжимку цитат руководства Украины об уничтожении русских
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    Российское золото получит свободу от Лондона
    Трамп назвал дату «важного заявления о России»
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре
    Трамп не принял решения по вводу санкций против России
    США решили продавать странам НАТО оружие для Украины
    В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
    В Китае назвали «санкционную палку» Зеленского «тростинкой»
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    Президент Польши подписал закон, объявляющий 11 июля Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Речи Посполитой. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    40 комментариев
    11 июля 2025, 10:02 • Новости дня

    Лавров не стал раскрывать детали обсуждения нового плана по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава российского МИД Сергей Лавров не стал комментировать заявления госсекретаря США Марко Рубио о новом плане по Украине.

    На просьбу журналистов прокомментировать появившийся в ходе их встречи план, Лавров ответил: «Я хочу ответить словами Дональда Трампа: так я вам и скажу. И ждите больших сюрпризов, он сказал», передает ТАСС.

    «Мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент [РФ Владимир] Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом [США Дональдом] Трампом», – отметил Лавров. Министр сделал такое заявление по итогам участия в мероприятиях АСЕАН, прошедших в столице Малайзии.

    Ранее Рубио заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Соединенные Штаты услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались. Кроме того, Рубио подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.

    10 июля 2025, 21:07 • Новости дня
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский в Риме отметил, что диалог с Москвой невозможен до завершения ранее согласованных обменов между сторонами.

    Заявление президента Украины прозвучало на пресс-конференции после саммита в Риме, передает Ura.ru.

    «Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше», – заявил Зеленский журналистам.

    Трансляция выступления велась на YouTube. Президент Украины также прокомментировал ситуацию в российских вооруженных силах. Он выразил мнение, что президент России Владимир Путин намерен увеличить численность армии до 1,5 млн человек вместо текущих 1,2 млн военнослужащих.

    Ранее Зеленский убедил Дуду в своей необразованности в деле о Волынской резне.

    Комментарии (18)
    10 июля 2025, 15:55 • Новости дня
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Соединенные Штаты услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.

    «Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», – сказал Рубио, передает РИА «Новости».

    По словам американского госсекретаря, Вашингтон продолжит диалог со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на «отсутствие прогресса» в мирных переговорах. Он подчеркнул, что президент США разочарован текущей ситуацией, однако не оставляет попыток урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

    Рубио также напомнил, что американская военная помощь Киеву продолжается, несмотря на возникшие технические пересмотры в некоторых поставках. По его словам, решение о прекращении поддержки не принималось, помощь оказывается по установленному графику.

    Ранее Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.

    Напомним, в четверг в Куала-Лумпуре прошла встреча Лаврова с Рубио.

    Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    10 июля 2025, 13:39 • Новости дня
    Опубликовано видео убийства полковника СБУ в Киеве
    Опубликовано видео убийства полковника СБУ в Киеве
    @ k_dvizh

    Tекст: Дарья Григоренко

    Момент убийства полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве был заснят на видео.

    Видео публикует Telegram-канал «Киевский движ». На кадрах видно, как мужчина выходит во двор, где к нему подходит другой человек и открывает огонь с близкого расстояния.

    В четверг утром в столице Украины неизвестный пять раз выстрелил в полковника СБУ Ивана Воронича, в результате чего он погиб на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел второй за три дня случай стрельбы с жертвами, в результате которого погиб мужчина в Голосеевском районе.

    Комментарии (3)
    10 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Киев потребовал на восстановление Украины 1 трлн долларов
    Киев потребовал на восстановление Украины 1 трлн долларов
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сумма, необходимая для восстановления и модернизации Украины, выросла почти вдвое за последние шесть месяцев и оценивается в триллион долларов.

    Стоимость восстановления Украины достигла одного триллиона долларов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС. По словам Шмыгаля, эта сумма рассчитана на 14 лет и почти в два раза превышает предыдущую оценку, данную им в феврале.

    Шмыгаль уточнил в телеграм-канале: «Восстановление и модернизация Украины, по нашим оценкам, будет стоить 1 трлн долларов на период в 14 лет». Он напомнил, что ранее называл сумму в 500 млрд евро.

    Для обеспечения финансирования Шмыгаль предложил создать два фонда: «Фонд Украина» с бюджетом 540 млрд долларов и «Европейский структурный фонд в поддержку Украины» на 460 млрд долларов. Оба фонда, по его словам, должны финансироваться западными странами, при этом второй фонд будет служить платформой для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

    Ранее Шмыгаль отмечал, что восстановление Украины станет приоритетной задачей для Европы на ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда восстановления Украины совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком. Нидерланды ранее выделили 300 млн евро на восстановление Украины. Правительство Дании решило выделить дополнительные 435 млн датских крон, что составляет примерно 68,23 млн долларов, на эти же цели.

    Комментарии (26)
    11 июля 2025, 01:18 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия должна выплатить Украине 500 млрд евро на покрытие убытков, чтобы получить свои замороженные на Западе активы.

    «Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», – начала перечислять в Telegram-канале дипломат.

    Захарова упомянула и развал СССР, который «нам тоже недешево обошелся». К тому же западные официальные лица давно признались, что приложили руку к этому этапу истории страны, так что есть все основания «доставать калькулятор».

    «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», – резюмировала представитель МИД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. На конференции в Риме он затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству России, США и Словакии.


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    10 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию

    Американисты: Трамп решил проучить Бразилию за БРИКС и Болсонару

    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию
    @ Will Oliver/CNP, Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, проводя свою тарифную политику, руководствуется не логикой, а желанием наказать «провинившегося», сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Эксперты выделяют две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между Вашингтоном и бразильскими властями. Вторая – недавно прошедший в латиноамериканской стране саммит БРИКС.

    «Тарифная политика Дональда Трампа потеряла логику. Начиналось все с понятных шагов, целью которых была защита определенных секторов американской экономики и создание выгодных внутри страны условий для производства товаров», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его оценкам, сейчас решения по пошлинам «превратились в шоу».

    Президент США применяет этот инструмент в качестве наказания. Яркий пример – меры против Бразилии. «Эта латиноамериканская страна, как и другие в регионе, ориентирована на американский рынок. Государство больше покупает у Штатов, чем продает им», – указал собеседник.

    В «немилость» же Бразилиа попала из-за судебного разбирательства в отношении Жаира Болсонару. Его часто называют «бразильским Трампом», и он был близок к главе Белого дома, указал Дробницкий. «Президент США считает, что с Болсонару «плохо поступили». Поэтому он решил «проучить» руководство латиноамериканской страны тарифами», – пояснил эксперт.

    По его мнению, Лула да Силва может ответить зеркальными мерами, но это скажется на ценах внутри Бразилии. «Оказать же серьезное давление на Вашингтон Бразилиа не сможет. Но есть все же нюанс. Ранее Трамп ставил задачу помешать БРИКС разрушать американский миропорядок. Но дело в том, что объединению ничего делать и не нужно, Трамп сам с этим отлично справляется», – иронично отметил аналитик.

    «Анонс новых американских пошлин приводит к тому, что предприниматели ищут пути торговли не через Америку. Как только эта идея овладеет умами 30% активных торговцев, долларовой системе может прийти конец, – уточнил политолог. – Дело в том, что доллар всегда обеспечивался мировой торговлей и финансовым рынком. Изменения приведут к большому кризису. Нельзя выбить из-под человека стул, надеясь, что он останется висеть в воздухе».

    Происходящее порождает конспирологические теории. Согласно одной из них – Трамп предпринимает целенаправленные действия, чтобы обрушить рынки. «Может быть, американский лидер что-то знает и готовит хаос за пределами Штатов, чтобы американцам было полегче. Но результатом станет раздел глобального рынка. Международная торговля останется, а глобализация – нет. Трамп своими хаотичными действиями приближает такой итог», – рассуждает Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. Он выделяет две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между администрацией Трампа и нынешними бразильскими властями.

    «Болсонару – близкий друг американского лидера. Когда в отношении него только завели уголовные дела о попытке устроить госпереворот, велась дискуссия о том, что ему могут предоставить убежище во Флориде. Этого не случилось, но глава Белого дома поддерживает бразильских правых и надеется на то, что они придут к власти в 2026 году», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – недавно прошедший в Бразилии саммит БРИКС. «Трампу не нравится то, что Бразилиа участвует в нынешнем тренде на дедолларизацию и создание альтернативной Штатам финансовой системы», – добавил эксперт.

    По его мнению, Вашингтон попытает заставить Лулу да Силву пойти на уступки, тем более что США – это второй после Китая по важности торговый партнер латиноамериканской страны. «Сейчас мы видим, что и левые, и правые в Бразилии критикуют Трампа. Его попытка вмешательства во внутрибразильскую политику не способствует достижению цели устроить смену власти на выборах в следующем году», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что США с 1 августа введут тариф в 50% на весь импорт из Бразилии. В соцсети Truth Social он опубликовал письмо бразильскому президенту Луле да Силве, в котором обвинил того в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару.

    Лула, отвечая на заявление Трампа, подчеркнул, что никакая другая страна не может вмешиваться в судебные разбирательства «в отношении тех, кто планировал государственный переворот». Он подчеркнул, что Бразилия – «суверенное государство с независимыми институтами».

    Политик также отметил, что сообщения о торговом дефиците США с Бразилией не соответствует действительности, поскольку за последние 15 лет торговый баланс был положительным для Вашингтона и составил 410 млрд долларов.

    «На любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности», – написал бразильский лидер. Упоминаемый им документ позволяет Бразилии официально вводить ответные пошлины на импорт из стран, которые ввели односторонние меры.

    Лула да Силва ранее уже выступал с критикой в адрес американского коллеги. Так, на саммите БРИКС он заявил о неприемлемости вмешательства Штатов после слов Трампа о Болсонару. «В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – акцентировал политик.

    «Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он позже в соцсетях. Лула также раскритиковал экономическую и внешнюю политику главы Белого дома.

    Напомним, в начале июля Трамп пригрозил дополнительными пошлинами в 10% для стран, которые поддерживают БРИКС, куда входят в том числе Бразилия, ЮАР и Россия. Затем он опубликовал письма лидерам ряда стран с уведомлением о введении тарифов с 1 августа. Среди них – Южная Корея, Япония, Малайзия, Казахстан, Южная Африка, Тунис, Босния и Герцеговина, Индонезия, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд, Лаос, Мьянма, а также Молдавия, Ливия и Ирак.

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    11 июля 2025, 08:23 • Новости дня
    В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
    В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевское руководство оказалось перед выбором между сокращением потерь на фоне успешного продвижения российских войск и масштабным отступлением по всей линии фронта, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

    Украинское командование рассматривает два варианта действий для предотвращения полного поражения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung.

    Первый вариант – попытаться минимизировать потери на фоне успешного наступления российских войск. Второй – организовать оперативное отступление по всей линии фронта, чтобы избежать капитуляции при провале мирных переговоров.

    Издание отмечает, что у ВСУ нет сил для внезапного удара на фронте, а «даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве».

    Журналисты также подчеркивают, что Владимир Зеленский сейчас оказался в сложной ситуации. Он является единственным, кто может отдать приказ об отступлении, но вынужден выбирать между военной необходимостью и ожиданиями западных партнеров по поставкам вооружений и помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, обратив внимание на освобождение поселка Торское и продвижение к соседним населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.

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    10 июля 2025, 13:26 • Новости дня
    СБУ подтвердила убийство полковника Воронича в ходе стрельбы в Киеве

    СБУ подтвердила убийство полковника Ивана Воронича пятью выстрелами в Киеве

    СБУ подтвердила убийство полковника Воронича в ходе стрельбы в Киеве
    @ oleksiihoncharenko

    Tекст: Мария Иванова

    В Голосеевском районе Киева в результате стрельбы был убит сотрудник СБУ, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, подтвердила Служба безопасности Украины

    Служба безопасности Украины подтвердила убийство своего сотрудника в Киеве, передает ТАСС.

    Пресс-служба СБУ в комментарии изданию «Телеграф» сообщила: «По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное дело. Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности».

    По данным бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывшего командира части сил спецопераций Романа Червинского, убитым является полковник СБУ Иван Воронич. Сообщается, что в него выстрелили пять раз. Стрелявшего разыскивают, в Киеве объявлен план «Перехват».

    Инцидент произошел в четверг утром в Голосеевском районе столицы. Мужчина погиб на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Украины утром неизвестный совершил нападение на полковника СБУ Ивана Воронича, выстрелив в него пять раз.

    В Киеве произошел второй за три дня случай стрельбы с жертвами.

    Комментарии (5)
    10 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Опубликована ориентировка на возможных убийц полковника СБУ в Киеве
    Опубликована ориентировка на возможных убийц полковника СБУ в Киеве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве разыскивают Гулиеву Нармин и неизвестного мужчину, которых подозревают в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича.

    Ориентировка на подозреваемых оказалась в распоряжении издания «Страна».  В документе указаны данные Гулиевой Нармин, 1991 года рождения, и ее неустановленного сообщника.

    Полиция полагает, что именно эти лица причастны к убийству сотрудника спецслужбы. Правоохранители предупреждают, что подозреваемые могут быть вооружены и готовы оказать сопротивление при задержании.

    В ориентировке особо отмечено требование соблюдать меры личной безопасности при попытке их задержания.

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в четверг сообщил, что в столице Украины утром неизвестный пять раз выстрелил в полковника СБУ Ивана Воронича, в результате чего он погиб на месте происшествия.

    СБУ подтвердила убийство полковника Воронича. Позже в Сети появилось видео убийства полковника.

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    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп назвал дату «важного заявления о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России»

    Трамп назвал дату «важного заявления о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    10 июля 2025, 12:15 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве
    ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома, сообщили в Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии также нанесено поражение складу боеприпасов и месту хранения ракетного вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 662 беспилотника, 614 ЗРК, 24 183 танка и других бронемашин, 1 576 боевых машин РСЗО,

    27 212 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 942 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Владимир Зеленский сообщил, что в течение десяти часов на Киев и ряд других областей Украины было выпущено более 400 ракет и дронов.

    Накануне в Минобороны отчитались, что военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами». В среду подполье сообщало об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины.

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    10 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Масштабную эвакуацию граждан из 325 населенных пунктов региона организуют украинские власти, передает ТАСС.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил: «325 у нас населенных пунктов в статусе эвакуации». Особенно напряженная ситуация наблюдается в районе Купянска, где продолжается обязательный вывоз людей из Шевченковской общины.

    Синегубов подчеркнул, что Купянское направление остается наиболее сложным для области и требует ускорения темпов эвакуации населения. Он отметил, что в случае недостаточных темпов вынужденной эвакуации местные власти будут прибегать к принудительным мерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.

    Украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.

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    10 июля 2025, 11:51 • Новости дня
    Экс-депутат Рады сообщил об убийстве полковника СБУ в Киеве
    Экс-депутат Рады сообщил об убийстве полковника СБУ в Киеве
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Украины утром неизвестный пять раз выстрелил в полковника СБУ Ивана Воронича, в результате чего он погиб на месте происшествия, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич был убит в результате стрельбы в Киеве, передает ТАСС. О происшествии сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, который включен в перечень террористов и экстремистов в России.

    По данным Мосийчука, инцидент произошел утром 10 июля около 9.00 по московскому времени в Голосеевском районе Киева. Он заявил: «Неизвестный на данный момент мужчина приблизился к полковнику СБУ Вороничу Ивану Ивановичу, 19.07.1974 года рождения, в которого из пистолета, похоже, что с глушителем, произвел пять прицельных выстрелов».

    Ранее украинские СМИ и полиция города сообщили о стрельбе в Голосеевском районе, в результате которой погиб мужчина. Однако личность погибшего официально не раскрывалась до появления сообщения Мосийчука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел второй за три дня случай стрельбы с жертвами, в результате которого погиб мужчина в Голосеевском районе.

    В столице Украины ранее неизвестный открыл огонь по водителю припаркованного автомобиля, и пострадавший скончался на месте.

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    10 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве

    Полонист Стремидловский: Президент Польши Дуда угрожает Украине ради карьеры

    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве
    @ Antoni Byszewski/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Резкими заявлениями в адрес Киева и НАТО президент Польши Анджей Дуда хочет понравиться Вашингтону. Вероятно, так он пытается получить пост в американских окологосударственных структурах, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польский лидер пригрозил закрыть аэропорт в Жешуве, через который осуществляются поставки вооружений Украине.

    «Первое, что необходимо отметить: у президента Польши нет полномочий закрыть аэропорт. Эти вопросы находятся в компетенции премьер-министра. А Дональд Туск вряд ли захочет сделать такой подарок Анджею Дуде» – пояснил полонист Станислав Стремидловский.

    «К тому же, через месяц Сейм будет утверждать нового президента – Кароля Навроцкого. Поэтому слова вышедшего в тираж главы государства сейчас вообще не имеют никакого значения ни для Польши, ни для ее союзников по НАТО, ни тем более для США. Кроме того, американские силы покидают аэропорт в Жешуве», – напомнил он.

    «Дуда всегда позиционировал себя как проукраинский и антироссийский «ястреб». Но на фоне поиска вариантов для продолжения карьеры он вдруг стал делать резкие заявления в адрес Киева и НАТО. Вероятно, политик хочет понравиться Вашингтону, чтобы попытаться получить приемлемый пост в американских окологосударственных структурах», – детализировал собеседник.

    «Также были сообщения, что Дуду лоббировали на высокую должность в Международном олимпийском комитете. Если это правда, то нынешний польский лидер таким образом пытается начать диалог с американским истеблишментом по поддержке его кандидатуры», – заключил Стремидловский.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть «на ремонт» аэропорт возле Жешува, сообщает РИА «Новости». «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – сказал он.

    «Закрываем аэропорт в Жешуве и делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны», – добавил он. «Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал», – объяснил политик. Польский президент утверждает, что в ответ на это заблокировал некий «фрагмент решений» вильнюсского саммита НАТО.

    Аэропорт возле Жешува является основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО. По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более 95% всей западной помощи Киеву.

    Напомним,  Дуда заявлял, что западные страны стараются переложить на Варшаву основную нагрузку по помощи Киеву. Он также предлагал направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии.

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    10 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Рябков сообщил о скором согласовании переговоров России и США

    Рябков: Россия и США согласуют сроки третьего раунда консультаций по «раздражителям»

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о возможности скорого согласования новых консультаций по ключевым двусторонним вопросам между Россией и США.

    Как передает ТАСС, Сергей Рябков на пресс-конференции отметил, что Россия и США находятся на стадии согласования сроков третьего раунда консультаций по вопросам двусторонних отношений, которые стороны называют «раздражителями».

    «Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы – они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, – будут рассмотрены», – заявил Рябков.

    По его словам, дискуссии по этим темам продолжаются, в ближайшее время стороны определят точные даты для диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым услышал новые предложения по урегулированию конфликта на Украине.

    На переговорах в Куала-Лумпуре стороны обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских экономических связей. Рубио после встречи с Лавровым назвал разговор важным и честным.

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