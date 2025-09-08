В Петербурге задержала курьера мошенников, обманувших блокадницу

Tекст: Алексей Дегтярев

Молодой человек вместе с матерью забирал наличные у жертв, а затем переводил деньги на электронные кошельки преступников, указали в региональном ГУ МВД, передает РИА «Новости».

За каждую «работу» он получал 5 тыс. рублей и небольшой процент от суммы похищенного.

Среди потерпевших оказалась 86-летняя блокадница из Сестрорецка. Общий ущерб оценивается в 2,8 млн рублей, а эпизоды произошли в разных районах города и области. Мужчина ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас курьер содержится под стражей, его мать находится под подпиской о невыезде. В полиции сообщили, что устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

До этого блокадница в Петербурге отдала курьеру мошенников все свои сбережения после телефонного разговора с незнакомцем. Она лишилась 14 млн рублей.

Кроме того, в Петербурге задержали пособника телефонных мошенников, который выманил у 88-летней блокадницы более 13 млн рублей.