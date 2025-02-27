Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Помогавший украсть у блокадницы 13 млн рублей мошенник задержан в Петербурге
В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали пособника телефонных аферистов, который выманил у 88-летней женщины, чье детство прошло в блокадном Ленинграде, свыше 13 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пенсионерка сама обратилась в полицию, она сообщила, что неизвестные звонили ей с угрозами и убеждали разместить сбережения на «безопасном» счете. Под их влиянием она передала свыше 13 млн рублей, указала Волк в своем Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан один из курьеров аферистов. Его задержали в Ярославле, и сейчас он находится под стражей.
Следствие предполагает, что задержанный может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. Предварительное расследование продолжается, и сотрудники полиции продолжают устанавливать других участников преступной группы.
Ранее мошенники в Петербурге убедили студентку передать им деньги, она потеряла порядка 2 млн рублей.