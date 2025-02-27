Помогавший украсть у блокадницы 13 млн рублей мошенник задержан в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Пенсионерка сама обратилась в полицию, она сообщила, что неизвестные звонили ей с угрозами и убеждали разместить сбережения на «безопасном» счете. Под их влиянием она передала свыше 13 млн рублей, указала Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан один из курьеров аферистов. Его задержали в Ярославле, и сейчас он находится под стражей.

Следствие предполагает, что задержанный может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. Предварительное расследование продолжается, и сотрудники полиции продолжают устанавливать других участников преступной группы.

Ранее мошенники в Петербурге убедили студентку передать им деньги, она потеряла порядка 2 млн рублей.