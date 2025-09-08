Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.12 комментариев
Житель Хабаровска получил 15 лет за осквернение могил участников СВО
Жителя Хабаровска приговорили к 15 годам лишения свободы за осквернение памятников на могилах участников спецоперации на Украине по заданию украинских спецслужб, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд вынес приговор 37-летнему жителю Хабаровска, признав его виновным по нескольким статьям УК РФ, сообщает РИА «Новости». Мужчина сотрудничал с иностранным государством на конфиденциальной основе, участвовал в деятельности организации, признанной террористической в России, а также занимался публичной пропагандой терроризма и осквернением надгробий.
Следствие установило, что с февраля 2022 по август 2023 года подсудимый добровольно вступил через интернет в признанную террористической и запрещенную на территории РФ организацию «Легион «Свобода России». По указанию представителей украинских спецслужб он получил и разместил на могилах участников СВО в Хабаровске листовки с символикой организации и антироссийскими высказываниями.
Суд назначил подсудимому 15 лет лишения свободы: первые пять лет – в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.
