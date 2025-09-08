Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.5 комментариев
На острове Джерси решили выяснить источники состояния Абрамовича в 1990-е годы
Власти острова Джерси начали расследование в отношении Абрамовича
В отношении российского миллиардера Романа Абрамовича властями острова Джерси (коронное владение Великобритании), который является офшором, начато уголовное расследование, пишет Guardian со ссылкой на документы из Федерального уголовного суда Швейцарии.
Следователи добиваются получения данных о банковских счетах компаний, связанных с Абрамовичем, и делают соответствующие запросы в швейцарские суды. Один из запросов касается, как заявлено, подозрений в отмывании средств от продажи «Сибнефти» в 2005 году на сумму 13 млрд долларов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Guardian.
Еще один запрос связан с возможным нарушением санкционного режима. В судебных документах говорится, что после включения Абрамовича в санкционный список острова Джерси в 2022 году были зафиксированы переводы активов, связанных с ним.
Швейцарский суд разрешил передать Джерси соответствующие банковские документы, несмотря на протесты адвокатов бизнесмена. Адвокаты Абрамовича отвергли все обвинения и подчеркнули, что предположения о причастности миллиардера к преступлениям не соответствуют действительности.
Сообщается, что следователи Джерси хотят установить источники состояния Абрамовича, полученного «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах».
Джерси – остров в проливе Ла-Манш, который является коронным владением Британской короны, но не входит в Великобританию. Джерси является офшором, «налоговой гаванью».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сообщалось, что правительство Британии рассматривет возможность подачи иска к Абрамовичу для передачи замороженных 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь на Украине. В 2022 году у Абрамовича возникли сложности с продажей недвижимости в Британии из-за санкций.