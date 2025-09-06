Власти Норвегии снизили потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов

В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.0 комментариев
Норвегия приняла решение снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель, чтобы привести санкционные правила в соответствие с мерами Евросоюза.
Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель, передают «Ведомости».
Это решение было принято 5 сентября и согласовано с аналогичными мерами Евросоюза, которые вступили в силу 3 сентября. Власти Норвегии заявили, что новый потолок приблизил цену к себестоимости добычи нефти и сократит доходы России от экспорта.
В заявлении правительства отмечается: «Эти доходы используются в российской военной экономике и, следовательно, усиливают угрозу для Украины и остальной Европы».
Импорт российской нефти и нефтепродуктов в Норвегию, а также передача их в третьи страны запрещены. Кроме того, запрещены брокерские, технические и финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой российской нефти. Исключение сделано для нефти и нефтепродуктов, купленных по установленному потолку цен, который теперь снижен.
Оставшуюся часть 18 пакета санкций планируется внедрить в законодательство Норвегии в ближайшее время.
