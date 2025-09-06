Власти Норвегии снизили потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов

Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов

Tекст: Евгения Караваева

Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель, передают «Ведомости».

Это решение было принято 5 сентября и согласовано с аналогичными мерами Евросоюза, которые вступили в силу 3 сентября. Власти Норвегии заявили, что новый потолок приблизил цену к себестоимости добычи нефти и сократит доходы России от экспорта.

В заявлении правительства отмечается: «Эти доходы используются в российской военной экономике и, следовательно, усиливают угрозу для Украины и остальной Европы».

Импорт российской нефти и нефтепродуктов в Норвегию, а также передача их в третьи страны запрещены. Кроме того, запрещены брокерские, технические и финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой российской нефти. Исключение сделано для нефти и нефтепродуктов, купленных по установленному потолку цен, который теперь снижен.

Оставшуюся часть 18 пакета санкций планируется внедрить в законодательство Норвегии в ближайшее время.

Ранее Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.

В странах ЕС продолжаются обсуждения предложения Еврокомиссии полностью прекратить импорт российского газа в рамках плана по отказу от энергоносителей до конца 2027 года