Песков сообщил о проведении Путиным прямой линии до конца года

Tекст: Ирма Каплан

«Да, до конца года тоже будем проводить обязательно», – сказал он ТАСС в ответ на вопрос о планах в текущем году провести прямую линию с большой пресс-конференцией.

Год назад 19 декабря состоялась прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Такой формат был выбран в третий раз. Изначально мероприятия проходили раздельно.

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в завершение пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке президент России отметил вклад гостей и коллег в совместную работу. Путин также спрогнозировал формирование многополярного мирового порядка на ближайшие десятилетия и призвал обеспечить мягкую посадку экономики России.