Песков сравнил риски мошенничества в Max и зарубежных мессенджерах

Песков: Мошенники будут использовать Max наравне с зарубежными мессенджерами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что мошенники будут использовать отечественный мессенджер Max так же, как зарубежные платформы.
По его словам, различия между отечественными и иностранными сервисами для мошенников несущественны, передает ТАСС.
«Я просто не понимаю, в чем разница между российским сервисом [и зарубежными]. Я не понимаю, в чем разница, потому что мошенники также пользуются что Telegram, что Max», – сказал он.
Песков добавил, что не видит смысла в обсуждениях о закрытии зарубежных платформ для борьбы с мошенничеством, так как преступники все равно перейдут на российские сервисы типа Max.
Ранее в Max внедрили защиту пользователей от мошенников.