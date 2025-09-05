Мигрантам напомнили о необходимости легализации до 11 сентября

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, остается меньше недели до окончания этой возможности. «Все, кто находится в России с нарушением миграционного законодательства, обязаны обратиться в подразделения территориальных органов МВД с соответствующими документами и письменным заявлением», – подчеркнул он в своем Telegram-канале. Нарушителям грозит выдворение и ограничения в трудоустройстве, покупке жилья и банковских операциях.

С 5 февраля 2025 года действует реестр контролируемых лиц, куда вносят данные о мигрантах и лицах без гражданства, утративших законные основания для пребывания в стране, напомнил Сидякин. Реестр создан по инициативе «Единой России», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В июле партия поддержала законы, усиливающие контроль за миграцией, и ввела дополнительные пошлины для трудовых мигрантов.

В Москве и Подмосковье с 1 сентября стартовал эксперимент: мигрантов обязали проходить регистрацию, дактилоскопию, биометрическое фотографирование и отслеживание геолокации через приложение.

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд поддержал меры МВД. «МВД напомнило: до 11 сентября мигранты должны подтвердить свое право находиться в России. Потом – шлагбаум. Кто не успел – тот опоздал. С 11-го урегулировать статус будет невозможно. Дальше – меры по закону: запрет на въезд и все, что к этому прилагается», – заявил он в комментарии газете ВЗГЛЯД.

По словам Дрозда, «порядок наведен, условия объяснены, и никаких сюрпризов не будет». «Не успел – значит, сам виноват», – подчеркнул он.

В апреле президент Владимир Путин продлил срок, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, нарушившие миграционные правила, должны урегулировать свой статус или покинуть Россию, до 10 сентября.