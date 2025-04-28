Путин продлил срок для легализации иностранцев в России

Путин продлил до 10 сентября срок для иностранцев на легализацию в России

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий указ главы государства на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о тех, кто внесен в реестр контролируемых лиц, то есть о людях, утративших законные основания для пребывания в России. Ранее для легализации своего положения или выезда из страны был установлен крайний срок до 30 апреля, передает ТАСС.

Теперь иностранцы и лица без гражданства получили дополнительное время для урегулирования своего статуса. Также перенесена дата доклада президенту о результатах исполнения указа – с 1 июля на 10 ноября.

В марте Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.