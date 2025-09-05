Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
СБУ задержала экс-замглавы фискальной службы за отмывание денег
Бывший заместитель главы фискальной службы Украины задержан за отмывание 36 млн долларов
Задержанный в Киеве бывший чиновник организации подозревается в руководстве схемой по легализации и обналичиванию крупных бюджетных средств через фиктивные фирмы.
Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя председателя государственной фискальной службы по подозрению в отмывании 36 млн долларов, передает РИА «Новости».
По версии следствия, задержанный в период с 2023 по 2025 год организовал масштабную схему по легализации преступных доходов, присвоенных из бюджета.
В сообщении СБУ отмечается, что бывший чиновник, действуя под видом адвоката, руководил так называемым «конвертационным центром», привлек к незаконной деятельности еще четверых соучастников и создал десятки подконтрольных компаний, которые лишь формально вели хозяйственную деятельность. Основными клиентами схемы выступали коммерческие структуры, работавшие по контрактам с бюджетными учреждениями.
Офис для встреч и хранения документации был арендован в Киеве. В ходе обысков были изъяты наличные, печати фирм, банковские карты, техника и финансовые документы. Фигурантам предъявят обвинения по статьям о легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов, за что им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде подняли вопрос о пропаже значительных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Полтавской области.
Полиция Финляндии начала уголовное расследование в отношении компании, заключившей многомиллионный контракт на поставку бронежилетов украинской армии.
Почти во всех украинских регионах процветает «похоронная коррупция»: ритуальные бюро платят чиновникам за получение выгодных контрактов на захоронение погибших солдат ВСУ, завышая цены для семей погибших.