Пожар в Свердловской области унес жизни троих детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пожар произошел в дачном доме в Свердловской области, передает ТАСС. В момент возгорания в здании находились родители и семеро детей. Взрослые и четверо детей смогли самостоятельно выбраться, трое из которых госпитализированы, один ребенок не пострадал. Трое детей в возрасте пяти, семи и одиннадцати лет погибли на месте.

По информации МЧС, площадь пожара составила 60 кв. метров, пламя не распространилось на соседние постройки. Причиной возгорания предварительно назван аварийный режим работы электрооборудования, пожарного извещателя в доме не было. На месте работают психологи МЧС.

Пресс-служба СУ СК России по региону сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Назначены экспертизы для установления точных причин гибели и очага пожара.

Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнил, что погибшими стали двое мальчиков пяти и одиннадцати лет и семилетняя девочка. Многодетная семья не состояла на учете в органах системы профилактики.

