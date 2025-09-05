Экс-президент США Байден перенес очередную операцию по борьбе с онкологией

Tекст: Ирма Каплан

В офисе Байдена сообщили, что он успешно восстанавливается после процедуры, известной как операция Моса, которая часто используется для лечения наиболее распространенных форм рака кожи. Процедура удаляет слои раковой ткани кожи до тех пор, пока раковых клеток не останется, передает NBC News.

Неясно, когда именно Байдену была сделана операция. В конце августа его сфотографировали выходящим из церкви в Гринвилле, штат Делавэр, с заметным рассечением на голове.

До этого Байден перенес операцию по удалению раковых клеток кожи во время своего пребывания на посту президента. В 2023 году во время обычного медицинского осмотра с его груди было удалено раковое образование на коже, сообщил врач Байдена, доктор Кевин О'Коннор, в служебной записке того времени.

Биопсия показала, что это образование является базально-клеточной карциномой, одной из двух наиболее распространенных форм рака кожи, которая также лечится с помощью операции Моса. После процедуры 2023 года О'Коннор написал, что все раковые ткани были успешно удалены и дальнейшее лечение не требуется.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у бывшего президента США Джо Байдена в мае выявили агрессивную форму рака простаты после обнаружения небольшого узла в ходе медобследования.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение об онкологическом диагнозе Байдена, выразив сочувствие его семье и пожелав скорейшего выздоровления своему предшественнику.