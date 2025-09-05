Небензя: Россия готова к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине

Tекст: Ирма Каплан

Небензя также напомнил, что выбор войти в состав России, который сделали жители Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, стал и восстановлением исторической справедливости, и выражением воли народов, их стремления быть с теми, с кем их связывают века традиций, культуры, языка и общей истории.

«Причины этого нужно искать не в действиях России, а в целенаправленной русофобской политике пришедшего к власти при поддержке ряда западных стран неонацистского режима, который не оставил им другого выхода», – отметил он, как приводит Telegram-канал постпредства выдержку из его речи.

Дипломат снова заявил, что Россия задолго искала пути для преодоления конфликта, убеждала лидеров Донбасса не отказываться от диалога с киевскими властями несмотря на совершенные ими преступления против жителей юго-востока страны.

«Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Вместе с тем необходимо понимать: чтобы мир был действительно прочным, все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения Крыма и четырех регионов в состав Российской Федерации», – подчеркнул Небензя.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что украинские власти не планируют останавливать мобилизацию даже при условии прекращения огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.