В Пензенской области МЧС региона объявило план «Ковер»

Tекст: Ирма Каплан

«Внимание! В Пензенской области введен план «Ковер». Действует временный запрет на использование воздушного пространства», – сказано в посте.

До этого, в 22.04 ведомство разместило информацию о том, что в Пензенской области введен режим беспилотной опасности, в связи с чем в регионе ограничена работа сети интернет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером в четверг Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации четырех беспилотников самолетного типа. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря, еще по одному – над Белгородской и Ростовской областями.

Также аэропорты Волгограда и Тамбова ввели временные ограничения полетов.



