МИД опроверг слухи о невыплатах страховых средств после катастрофы AZAL

Tекст: Ольга Иванова

Информация о якобы невыплатах страховых средств со стороны России после катастрофы самолета авиакомпании AZAL – это циничная спекуляция, заявили в Министерстве иностранных дел России, передает ТАСС.

В сообщении МИД подчеркивается: «Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории. Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь».

В министерстве добавили, что распространение подобных заявлений не имеет под собой оснований и призвали не поддаваться на провокации. В ведомстве также отметили, что подобные сообщения распространяются с целью дестабилизации общественного мнения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская сторона выразила готовность дождаться решений международных судов при подаче иска Азербайджаном после авиакатастрофы возле Актау.

Напомним, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, среди них были девять граждан России. Всего на борту находились 16 россиян.