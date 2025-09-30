Вынесен приговор оперной певице Максаковой-Игенбергс

Tекст: Ольга Иванова

Пресненский суд Москвы заочно приговорил Максакову-Игенбергс к четырем с половиной годам колонии, передает ТАСС. Осуждение связано с публичными призывами к деятельности против безопасности России и нарушением порядка работы иностранного агента. Согласно решению суда, приговор вынесен по пункту «в» части второй статьи 280.4 УК РФ и статье 330.1 УК РФ.

В постановлении суда говорится: «Признать Марию Максакову-Игенбергс* виновной и заочно приговорить ее по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) и ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) к четырем с половиной годам колонии». Максакова-Игенбергс отсутствовала на оглашении приговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оперная певица Мария Максакова-Игенбергс стала фигурантом международного розыска по делу о призывах к действиям против России и неисполнении обязанностей иноагента.

Ранее Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать дело оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс о призывах к деятельности против России.

В феврале против певицы Максаковой завели уголовное дело. 17 июня суд оштрафовал певицу Максакову за нарушение закона об иноагентах. Суд также взыскал долги по налогам с Максаковой.



