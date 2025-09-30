Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Третий иск к Пугачевой зарегистрировали в суде Подмосковья
В суде Одинцовского района зарегистрировано новое заявление против певицы Аллы Пугачевой, истцом выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Третий иск о защите чести и достоинства к певице Алле Пугачевой зарегистрирован в Одинцовском суде Подмосковья, передает РИА «Новости». В материалах суда отмечается: «Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации зарегистрирован в суде». Истцом выступает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, ответчиком указана Алла Пугачева.
При этом суд пока оставил иск без движения, подробности причин не уточняются. Ранее Виталий Бородин объявил о запуске петиции с инициативой лишить Пугачеву звания народной артистки России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой в связи с ее высказываниями о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Савеловский суд Москвы ранее зарегистрировал аналогичный иск Трещева к Пугачевой по тому же поводу.