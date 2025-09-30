Жители Донбасса и Новороссии получили доступ к полному спектру услуг Соцфонда

Tекст: Валерия Городецкая

Многие услуги предоставляются в проактивном режиме, без необходимости дополнительных заявлений от граждан, отметил Соцфонд в своем Telegram-канале.

Три года назад потребовалось срочно наладить систему соцстрахования и поддержки, отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. «Помогали, что называется, всей страной!», – заявил он.

Глава Соцфонда подчеркнул, что специалисты из различных регионов страны приезжали в командировки, проводили инструктажи и помогали коллегам осваивать новые задачи. Всего было организовано более 840 командировок, а в новые регионы направлено 5,2 тыс. сотрудников фонда. Чирков отметил, что трое работников фонда погибли под обстрелами во время исполнения служебных обязанностей, и выразил соболезнования их семьям.

В связи с высоким спросом на социальную помощь пенсии и пособия сейчас выплачиваются по упрощенному механизму. При назначении единого пособия на семьи не распространяется правило четырех МРОТ.

Продолжается создание клиентских служб и Центров общения для старшего поколения. Для жителей новых регионов на портале госуслуг работает сервис «Я в России», позволяющий получать услуги Соцфонда из любой точки страны.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что пенсии и пособия получают 2,5 млн жителей Донбасса и Новороссии. Он заявил о полной интеграции Донбасса и Новороссии в экономику России.