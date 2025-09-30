На Украине решили подключать смартфоны напрямую к спутникам Starlink

Украинцы получили возможность подключения смартфонов к спутникам Starlink

Tекст: Мария Иванова

Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил о запуске услуги прямого подключения смартфонов к спутниковой системе Starlink, передает ТАСС.

Новая технология позволит владельцам смартфонов с 4G и SIM-картой или eSIM с поддержкой LTE подключаться к спутниковой сети напрямую, если отсутствует наземное покрытие. Как отмечает оператор, «смартфон сможет подключаться непосредственно к спутникам Starlink, действующим как вышка мобильной связи в космосе на высоте около 340-360 км».

Сначала услуга станет доступна только для устройств на Android, поддержка iOS появится позже. Для работы нужно находиться вне помещения, чтобы смартфон мог принять спутниковый сигнал. На первом этапе, который стартует в четвертом квартале этого года, пользователи смогут отправлять и получать только SMS; в дальнейшем компания планирует добавить мобильный интернет и голосовые вызовы через VoLTE.

В «Киевстаре» подчеркнули, что связь будет работать только на территориях, контролируемых украинскими властями. Новая услуга не приведет к увеличению стоимости тарифов на начальном этапе, однако проект требует значительных инвестиций.

В компании также пояснили, что скорость передачи данных через спутниковый канал ограничена, поэтому сначала система поддерживает только текстовые сообщения. Например, SMS, отправленные через Starlink Direct to Cell из Новой Зеландии, могут доставляться в среднем за 10 минут.

В настоящее время на орбите находится около 650 спутников Starlink Direct to Cell, и их число будет расти для повышения стабильности связи. Терминалы Starlink поставляются на Украину по линии Минобороны и частных компаний, при этом значительную часть расходов покрывает Польша. На базе спутникового интернета украинские военные строят систему управления войсками, координацию подразделений, а также используют связь для разведки и управления беспилотниками.

Проект Starlink принадлежит компании SpaceX, которую основал в 2002 году Илон Маск. Система состоит из малых спутников весом до 500 кг, размещенных на низкой околоземной орбите, и предназначена для глобального доступа в интернет в самых удаленных точках мира.

