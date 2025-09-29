В Москве появилась первая мусульманская футбольная лига UMMA LEAGUE

Tекст: Ирма Каплан

По словам Каюмова, UMMA LEAGUE создавалась как платформа для интеграции разрозненных мусульманских турниров в единый религиозный спортивный проект, пояснил он РИА «Новости».

Несмотря на акцент на мусульманскую идентичность, участие разрешено и представителям других конфессий, что подчеркивает многонациональный характер России.

Для участников установлены специальные правила, включая дресс-код, запрещающий демонстрацию частей тела, которые нельзя демонстрировать другим людям, например, оголенного торса, нецензурную лексику и тому подобное. За нарушение предусмотрены предупреждения и дисквалификации.

В лиге играют исключительно любители, участие профессиональных футболистов разрешено только на правах консультанта или тренера.

Создание UMMA LEAGUE поддержали профессиональные игроки российского футбола, исповедующие ислам, но сами они в матчах не участвуют. Каюмов добавил, что идет официальная регистрация лиги, в которую входят 14 команд.

