В Москве появилась первая мусульманская футбольная лига UMMA LEAGUE
В Москве создали футбольную лигу, которая объединяет разрозненные мусульманские турниры религиозных центров города, рассказал ее руководитель Ринат Каюмов, уточнив, что в составе лиги уже 14 любительских команд.
По словам Каюмова, UMMA LEAGUE создавалась как платформа для интеграции разрозненных мусульманских турниров в единый религиозный спортивный проект, пояснил он РИА «Новости».
Несмотря на акцент на мусульманскую идентичность, участие разрешено и представителям других конфессий, что подчеркивает многонациональный характер России.
Для участников установлены специальные правила, включая дресс-код, запрещающий демонстрацию частей тела, которые нельзя демонстрировать другим людям, например, оголенного торса, нецензурную лексику и тому подобное. За нарушение предусмотрены предупреждения и дисквалификации.
В лиге играют исключительно любители, участие профессиональных футболистов разрешено только на правах консультанта или тренера.
Создание UMMA LEAGUE поддержали профессиональные игроки российского футбола, исповедующие ислам, но сами они в матчах не участвуют. Каюмов добавил, что идет официальная регистрация лиги, в которую входят 14 команд.
